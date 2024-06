El legado de '¿Qué apostamos?': el programa que hizo historia en TVE con más de 100 emisiones en prime time

Europroducciones ha sido y es una de las productoras de televisión más importantes de España. A lo largo de sus casi cuatro décadas de vida, ha ido sumando grandes proyectos y dando forma a multitud de programas de televisión. Más allá de El Grand Prix del verano, la compañía estuvo detrás del mítico ¿Qué apostamos?, que se estrenó en La 1 de TVE el 4 de mayo de 1993.

Mucho ha llovido desde que ese gran show en prime time -llegó a bailar en la parrilla de la cadena de los martes a los viernes por la noche-, arrasara en audiencias prácticamente en las siete temporadas emitidas hasta el año 2000. Y con una octava, bastante más discreta, que emitieron algunas cadenas de la FORTA en 2008. Esta vez, sin el impacto que el show presentado por Ana Obregón y Ramón García tuvo en sus inicios.

Y es que en la pareja de presentadores se encontraba parte del éxito que tuvo ¿Qué apostamos? Ana Obregón ya era una socialité, actriz y presentadora de éxito, pero este programa terminó por consolidarla como una de las grandes presentadoras de la televisión. A la par, también descubrió a un jovencísimo Ramón García que no tardó nada en convertirse en el yerno perfecto que toda madre quería para su hija.

Una química insuperable y a la altura de otras parejas históricas de la televisión como la de los recordados Joaquín Prats y Laura Valenzuela. Y que encandiló a millones de espectadores en unos años donde las cadenas privadas empezaban a asomar la patita con sus primeros grandes programas, queriendo arrebatar parte del pastel del share a la todopoderosa cadena pública.

Durante algo más de dos horas, ¿Qué apostamos? no dejaba de sorprender al espectador. Era un programa de gran presupuesto y que presumía de contar como invitados con grandes personalidades del mundo del cine, la música y la televisión. Famosos de Hollywood se dejaban caer por el programa de las pruebas imposibles. También las estrellas del momento, aprovechaban ¿Qué apostamos? para promocionarse.

Estrellas internacionales

El programa tenía varias fases. Primero, se realizaban las presentaciones de rigor de los cuatro invitados famosos. Luego se procedía a la apuesta del público. Es decir, un miembro del público retaba al programa a conseguir reunir un número de objetos o de personas en el plató durante el transcurso del programa.

Tras esta sección, se pasaba a las apuestas propiamente dichas. Estas eran siempre cuatro, que al final competirían por llevarse la mayor cantidad de dinero. Podían ser de todo tipo, desde juegos de destreza, ingenio, fuerza… el objetivo era ganar.

Por el programa llegaron a pasar grandes estrellas como Alain Delon, Cher, Sofía Loren, Catherine Deneuve, Mia Farrow, Marcello Mastroianni, Gérard Depardieu o Jean-Claude Van Damme, entre una larguísima lista de invitados internacionales.

En la parte final, bien Ramón García o Ana Obregón terminaban el programa empapados en la ducha al haber acumulado el mayor número de apuestas perdidas. Aunque también algún famoso podía tener la deferencia de ducharse por ellos. Lo que ayudaba a crear una foto finish del programa variopinta y graciosa, mientras sonaba la canción del programa como colofón.

Momento ducha de Ana Obregón en el programa

Aunque a partir de la tercera temporada, la comisión del programa ofrecía sorpresas en lugar de la ducha, en la cuarta, se introdujo una segunda ducha, donde la audiencia, mediante televoto en directo, elegía quien recibía el castigo de entre las dos opciones propuestas.

¿Qué apostamos? fue un enorme éxito desde su estreno. De hecho, en 1993 fue junto a La máquina de la verdad de Telecinco y Julián Lago, el programa de entretenimiento más visto consiguiendo la friolera de 6,2 millones de espectadores y casi un 40% de media con picos que sobrepasan los ocho millones.

El principio del fin

Tras cinco temporadas de altas audiencias, donde el programa consiguió asentarse por encima de los cuatro millones, pese a unas cadenas privadas que empezaban también a cosechar cada vez mayores éxitos, Ana Obregón decidía dejar el programa.

“La experiencia en televisión ha sido estupenda. El directo me ha dado unas tablas increíbles, pero me apetece volver al cine", aseguraba a las agencias a principio de 1998. Ana abandonaba el show tras 70 programas, siendo una de las protagonistas absolutas. La madrileña tardó unos años más hasta volver a saborear las mieles del éxito con otro gran triunfo en audiencias: el estreno en 2002 de Ana y los siete. Mientras tanto lo intentó con el programa El patito feo en Antena 3 o las series A las once en casa y ¡Ala…Dina!

El morbo estaba servido. TVE decidía sustituir a Obregón por su archienemiga Antonia Dell'Atte, enfrentadas públicamente durante aquellos años. Mientras que en las últimas temporadas del espacio en La 1, Ramón García estuvo acompañado de Raquel Navamuel y Mónica Martínez. Pero ya sus audiencias habían descendido a la mitad respecto a los primeros años de gloria del formato. La cadena decidía cerrar ¿Qué apostamos? en junio del año 2000 ¿para siempre?

La eterna vuelta de '¿Qué apostamos?'

Aunque la FORTA rescató ¿Qué apostamos? en 2008 a lo largo de 13 entregas y de la mano de Carlos Lozano y Rocío Madrid, el regreso fue descafeinado. Apenas triunfó en Canal Sur con cuotas de entre el 15% y el 26% de share, y en Castilla-La Mancha Media con una media cercana al 12% de cuota de pantalla. Pero fracasó en Canal 9, Aragón TV, Telemadrid y La Siete.

El éxito en 2023 del regreso del Grand Prix puso en la picota, de nuevo, a ¿Qué apostamos? ¿Aprovecharía TVE el regreso de Ramón García al grupo? En octubre de 2023 llegó a ser considerado por el Consejo de Administración de RTVE para emitir una nueva temporada del concurso, pero el punto fue retirado en el último momento.

Según publicaba El Confidencial Digital, se iba a estudiar la emisión de 13 entregas en prime time, con un importe de 8,8 millones de euros. Aunque esta vez, el concurso estaría producido por Ganga Producciones y no por Europroducciones. Meses después, la propuesta del regreso de ¿Qué apostamos? sigue en el cajón, pero al menos, sigue guardada sin estar descartada por completo.