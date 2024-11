Adiós a los Mozos de Arousa: Mediaset deja sin emisión a 'Reacción en cadena' y 'TardeAR' ocupa su lugar en Telecinco

Inesperado cambio de programación en la tarde de este viernes en Telecinco. Los más fieles seguidores de Reacción en cadena, concurso de televisión que enfrenta a dos equipos en una competición de diferentes pruebas, se han visto sorprendidos con la última decisión de Mediaset.

De esta manera, la audiencia del programa presentado por Ion Aramendi no ha podido disfrutar de la habitual emisión de Reacción en cadena, a partir de las 20.00 horas en Telecinco. Cuando han querido disfrutar, durante una emisión más, de los Mozos de Arousa se han visto sorprendidos con que TardeAR seguía en antena.

Sin previo aviso sobre la mesa, Telecinco ha decidido cancelar Reacción en cadena y ha dejado huérfanos a todos los seguidores de los Mozos de Arousa, el equipo que más tiempo lleva participando en el concurso con hasta 236 entegas.

TardeAR llegaba a su final cuando ya encaraba sobre las 19.30 horas su sección dedicada a la crónica social y entretenimiento. Marisa Martín Blázquez, Antonio Montero, Marta López, Miguel Ángel Nicolás y Paloma Barrientos eran los elegidos de abordar los diferentes temas de la prensa del corazón.

Tras una última hora, por parte de Manu Marlaska, donde anunciaron que un fuerte granizo estaba cayendo en Huelva, Frank Blanco quiso dar un importante anuncio a los espectadores de TardeAR y Mediaset.

A las 20.12 horas, el presentador sustituto de Ana Rosa Quintana paralizaba la emisión para informar a la audiencia: "Por cierto, que a lo mejor no se han dado cuenta en casa y no ha empezado Reacción en cadena. No va a ver Reacción en cadena, le hemos dado fin de semana largo a Ion Aramendi y nos vamos a quedar hoy más rato porque tenemos repóker de exclusivas".

De esta manera, el programa que tiene como concursantes desde hace año y medio a Los Mozos de Arousa, un trío formado por los hermanos Raúl y Borjamina Santamaría, junto a su amigo Bruno Vila, no se ha podido disfrutar este viernes 15 de noviembre en Telecinco.

Por el momento, no existe un motivo de peso para que Mediaset haya decidido cancelar la emisión de este viernes. No es la primera vez que Reacción en cadena sufre una cancelación por decisión unilateral del grupo liderado por Alessandro Salem, ya que en los días que la DANA afectó de pleno a la Comunidad Valenciana, el concurso fue sustituido por un especial de mayor duración de TardeAR.

La normalización de los colaboradores y del presentador de TardeAR a la hora de alargar una hora más el desarrollo del programa, parece indicar que ellos sí conocían de primera mano que Reacción en cadena no iba a emitirse este viernes.

Recientemente, Raúl Santamaría, uno de los concursantes de Reacción en cadena afirmaba que "seguramente noviembre sea el peor mes de mi vida, no tengo duda. Llevo 15 días sin dormir". El motivo, sin embargo, no era nada de corte profesional o personal. Su malestar se debía a la retirada de Rafa Nadal, del que es un gran admirador.