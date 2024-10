La nueva ilusión de Bruno Vila con los 'Mozos de Arousa' este invierno: qué hará con sus 833.000 euros

Los Mozos de Arousa no se cansan de batir récords en Reacción en cadena. En los casi 500 programas que llevan disputados en más un año en Telecinco no hay tope que se les resista a Borja Santamaría (Borjamina), Raúl Santamaría y Bruno Vila. En poco tiempo llegarán a su siguiente hito, los 2 millones y medio de euros ganados en el concurso, de momento…

Uno de los secretos de su éxito es su buen hacer en la prueba estrella del concurso de Ion Aramendi: Complicidad ganadora. En ella, los tres gallegos se han mostrado imbatibles hasta la fecha, siendo uno de sus puntos fuertes cuando se enfrentan a los equipos rivales.

“Dos personas dicen alternativamente una palabra cada una formando una pregunta cuya respuesta tiene que proporcionar el tercero que está sentado con el pulsador, en cuál aprieta cuando cree saber la solución”, la define Bruno, que se sienta en el centro mientras los hermanos Santamaría compiten a su lado.

Los Mozos de Arousa.

Y es que el estudiante reconoce que han conseguido muchas cosas durante todo este tiempo que han pasado en el programa: desde un premio económico inimaginable para ellos el primer día (y que sigue aumentando) hasta el cariño de muchas personas, la promoción de su localidad y la visibilización del asociacionismo juvenil.

Pero otro de sus objetivos, además del de acumular el máximo dinero posible, es alcanzar a Los Lobos: “Nos motiva mucho superar récords, es estimulante. Aunque nuestro objetivo sea ganar programa a programa, sí que nos hace ilusión hacer historia en el mundo de los concursos televisivos”, afirma el gallego.

Eso sí, tiene claro que intentar igualar o superar a un equipo de concursantes tan mítico no es tarea fácil y que todavía les queda mucho por hacer porque son conjuntos distintos en programas diferentes, “pero que se nos compare con ellos es todo un honor”, admite.

Hay que recordar que Manu Zapata, Erundino Alonso, Valentín Ferrero y Alberto Sanfrutos ganaron en el concurso de Antena 3 (ahora se emite en Cuatro con Christian Gálvez al frente) 6.689.700 euros, logrando no uno, sino dos récord Guinness en su currículum: el primero, por ser los concursantes que han ganado más dinero en un concurso de televisión con continuidad; y el segundo, el de mayor permanencia en un concurso de televisión con 505 participaciones en dos años y dos meses.

Los Mozos Arousa.

De momento, Los Mozos de Arousa tienen más cerca el récord de participaciones que el del dinero, pero es que hay que tener en cuenta que en Reacción en cadena no hay un bote acumulado que se suma al final con lo logrado con los concursantes con su participación, como sí pasa en el concurso de las bombas. Y es que Los Lobos consiguieron 2.509.700 euros acumulados en todas las entregas en las que participaron, que ese hito lo tienen cerca los gallegos, pero sumaron 4.130.000 euros que había en el bote del programa, de ahí que se llevaran más de 6,6 millones.

Un cambio de vida radical

Quién le iba a decir a Bruno hace un par de años que, a las puertas de 2025, estaría haciendo historia en un concurso de televisión como Reacción en cadena con ya, como mínimo 833.000 euros (sin descontar impuestos) en su bolsillo para destinarlo a lo que quiera. “A mí me parece muy bien que se lleve parte Hacienda porque siempre hemos disfrutado de hospitales, carreteras, educación pública y eso antes lo pagaban empresarios o gente que ganaba mucho y les tocaba aportar mucho y nosotros veníamos de familias más humildes que tenían que aportar menos. Ahora nos toca a nosotros ser los que aportaban más”.

Otro hito que nunca se habría imaginado es que, durante unos meses, compaginó Reacción en cadena con un concurso de baile, Bailando con las estrellas, compartiendo pista con exjugadores de fútbol, cantantes, actores y otros famosos. Ahí llegó a la final sin saber bailar previamente.

Su resumen de su paso por el talent fue positivo pese a todo lo que vivió allí (malas críticas del jurado), sobre todo por la reacción de la gente en la calle, donde le decían que se quedaban hasta muy tarde viendo el concurso para ver si se salvaba, que lo pasaban mal cuando él lo pasaba mal, que le habían instalado la aplicación para votar a toda su familia y amigos…

Los Mozos de Arousa, en 'Reacción en cadena'.

“Realmente ha habido mucha gente que se las ha apañado para apoyarme y a mí eso me hace mucha ilusión. Que te quieran tanto y te sientan parte de su familia. Porque es así, porque la gente se nos acerca y nos cuentan cosas como si no fuésemos desconocidos. Nos cuentan hasta lo que cenan…”, apunta.

Y es que la vida del joven gallego ha sufrido un cambio radical en estos dos años desde que empezó su andadura en el concurso de Ion Aramendi. A principios de 2023, Bruno era un estudiante de Derecho que acudía todos los días a clase desde su Vilagarcía de Arousa natal hasta Santiago de Compostela para ir a la universidad, y volver a su casa.

Ahora, esos kilómetros que recorría de una localidad a otra ahora han cambiado de destino, siendo Madrid la ciudad a la que acude semanalmente para grabar todas las entregas de Reacción en cadena (el gallego calcula que lleva hechos hasta ahora más de 30.000 kilómetros) en el plató del programa situado en Villaviciosa de Odón, al lado de otros formatos de Mediaset como Got Talent, Factor X o Demos. El Gran sondeo, y donde, hace décadas, se grabaron series míticas como Médico de familia u Hospital Central, entre otras.

“En mi caso el cambio fue importante. Estaba en cuarto de Derecho, pero lo tuve que dejar para dedicarme de lleno al concurso. También tenía preparado un curso de inglés en Australia que al principio tuve que aplazar, pero, al seguir en el programa, lo cancelé”, afirma Bruno.

Bruno Vila.

Reconoce que esta experiencia televisiva le ha dado “ilusión, popularidad e ingresos importantes. Pero también me ha quitado un poco la gestión de mI tiempo porque todo gira en torno al calendario de grabaciones, que puede ser cambiante”.

Sí que es verdad que Bruno es consciente de que, en algún momento, serán eliminados de Reacción en cadena, y está mentalizado para ello. “El día siguiente de que pase eso me lo planteo como un tramo nuevo del camino que voy a afrontar con herramientas muy útiles”. Eso sí, mientras esté concursando, su plan es tratar de dedicar tiempo de calidad a los que le rodean siempre que las grabaciones se lo permitan. “Es que, últimamente, los equipos van muy fuertes, por lo que no pienso a largo plazo”.

De momento, el gallego ya ha vuelto a los estudios de Derecho este nuevo curso 24/25 de forma online, centrándose solo en aprovechar “a tope” la experiencia que está viviendo en Reacción en cadena y sin pensar si, en el futuro, acudirá a otros concurso televisivo.

Más de 800.000 euros

Sabe que tarde o temprano varios cientos de miles de euros acabarán en su cuenta cuando sean eliminados de Reacción en cadena, pero Bruno es prudente con el dinero que se llevará a casa, ya que tiene muy claro cuál será el primer destino de parte del botín.

“No conviene poner todos los huevos en la misma cesta, así que será para varias cosas. La primera, que es nuestro principal objetivo, será para un local para nuestra asociación, Arousa Moza. Luego me gustaría pasar un año sabático en Australia, independizarme, sino físicamente por lo menos económicamente. Algún viaje, ayudar en casa… y también ahorrar algo, es poco probable volver a ganar un premio así”, apunta Bruno.

El estudiante, que compatibilizó unos meses el concurso con Bailando con las estrellas, sí que se ha dado varios caprichos, pero con el dinero del talent de baile: “Algún viaje y un móvil nuevo, de momento…”. Aunque dada la gran audiencia que tienen, es inevitable que la gente se dirija a él y a sus compañeros para pedirles ayuda económica, sobre todo a través de redes sociales: “Da mucha lástima, pero no se puede a unos sí y otros no”.

Bruno Vila.

No obstante… ¿Cuál será su futuro cuando se acabe Reacción en cadena? “Pues me lo planteo como un tramo nuevo del camino que voy a afrontar con herramientas muy útiles”, responde Bruno. Aunque no sabe muy bien cuál será su siguiente paso en la vida, el gallego admite que le gustaría saber qué va a ser de él y de sus compañeros el día que pisen por última vez el plató del concurso de Telecinco, ya que “la incertidumbre es algo que los seres humanos no llevamos muy bien”. Bruno quiere terminar la carrera y el resto, lo irá viendo. “Pase lo que pase ya me siento muy agradecido a la vida por esta experiencia”, concluye.