El vídeo previo a la desaparición de Isabel y Alfonso en su avioneta: "Se iban a desviar por el tiempo"

Paqui esperaba en Beas de Segura a su querida prima, Isabel, para disfrutar de un fin de semana familiar, con una buena comida y recordando anécdotas en esta localidad jienense enclavada en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Pero el plan de fin de semana se ha convertido en una pesadilla porque ha desaparecido la avioneta donde volaba Isabel, junto a su marido, Alfonso. "La familia lo está pasando mal", subraya Paqui a EL ESPAÑOL.

"Les estamos buscando por cualquier rincón de la montaña, pero es muy grande". Este parque natural se ha convertido en una especie de Triángulo de las Bermudas que ha engullido la avioneta.

Conforme pasan las horas y los días, se incrementa la sensación de angustia entre los familiares de los desaparecidos, ante la ausencia de noticias sobre el paradero del ultraligero, modelo Savannah ULM para dos personas, en el que volaban Alfonso, un bombero jubilado, de 68 años, y su esposa, Isabel, una celadora, de 65 años, que forma parte de la plantilla del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

"Yo estaba esperando a mi prima para pasar un fin de semana en familia", se lamenta Paqui. El matrimonio despegó el viernes 18 de octubre, a las 8.30 horas, desde el aeródromo de Totana, con destino a las instalaciones de El Cornicabral en Beas de Segura donde habían reservado un hangar para guardar la avioneta.

- ¿Usted pudo hablar con ellos mientras volaban hacia Jaén?

- Paqui: No. Nadie de la familia pudo hablar con ellos. No hubo ninguna comunicación. Las únicas comunicaciones las mantuvieron con la torre de control de Beas de Segura y les dijeron que se iban a desviar por el tiempo. Ya está. No dieron ninguna pista del lugar hacia donde se desviaban y ese es el problema. No tenemos ninguna pista.

Continúa la búsqueda del matrimonio desaparecido en una avioneta Sara Fernández

Nada hacía presagiar que este vuelo se saldaría con la desaparición de este matrimonio de sexagenarios porque ya habían volado en otras ocasiones a Beas de Segura, para visitar a la prima de Isabel que cambió su Murcia natal por Jaén, tras contraer matrimonio. De hecho, esta celadora de La Arrixaca llegó a publicar varios vídeos en su cuenta de Facebook donde sale bromeando en la avioneta, besando a su marido y disfrutando de las vistas aéreas del Castillo de Aledo.

Además, Paqui remarca que Alfonso es un piloto experimentado. "Es una persona templada y experta: eso es lo raro. Es rarísimo". Pero la triste realidad es que este lunes se ha retomado la cuarta jornada de búsqueda del matrimonio, a la que Paqui se ha sumado un día más: "Desde el viernes, se han hecho batidas de Nerpio a Pontones y por toda la Sierra del Segura. Yo también les estoy buscando".

Un portavoz de la Guardia Civil detalla a EL ESPAÑOL que este lunes "se han incorporado medios del Ejército del Aire" al operativo. "Hay seis patrullas y motos del Seprona, para atravesar caminos que por su estrechez son inaccesibles para los vehículos todoterreno". Los agentes del Instituto Armado están recorriendo a pie y en coche, sin descanso, kilómetros y kilómetros del inmenso Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Desde que amanece hasta que anochece. Cada hora es vital.

También lo están peinando todo desde el aire con un helicóptero y con medios del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca). "La zona de búsqueda es muy amplia porque linda con Albacete y Granada". Las pesquisas se iniciaron a 84 kilómetros de distancia del aeródromo de El Cornicabral -en Beas de Segura- donde el matrimonio debería haber aterrizado el viernes. "Peal de Becerro es el punto en el que los desaparecidos hicieron su última comunicación desde la avioneta", según recalca la Guardia Civil.

El helicóptero de la Guardia Civil buscando la avioneta del matrimonio por la Sierra de Cazorla.

Otro punto de interés es el entorno del pantano del Tranco porque un radar o una antena, llegaron a detectar la avioneta del matrimonio y según un agente de la Guardia Civil: "Por esa zona, enviaron un WhatsApp alertando de que la cumbre de la sierra tenía mala visibilidad". Una de las cuestiones que dificulta la búsqueda son las características del ultraligero Savannah ULM en el que volaban Alfonso e Isabel, ya que al ser verde y marrón, tipo camuflaje, se mimetiza con la vegetación del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

La hipótesis con la trabaja el operativo es que el bombero jubilado que iba a los mandos de la avioneta pudo tomar tierra. Los familiares de Isabel y Alfonso se aferran a esa teoría como a un clavo ardiendo. "Alfonso ha sido bombero, tiene experiencia en rescates, suma cuarenta años como piloto de avionetas y ha hecho cursos de aterrizajes forzosos", según enumera esperanzado un familiar.

En las labores de búsqueda han participado los tres hijos de Isabel y los dos hijos de Alfonso, unidos en la adversidad, como lo estuvieron en la felicidad de sus respectivos padres, cuando empezaron a convivir y se volvieron a dar el 'sí, quiero', en segundas nupcias, casándose en el juzgado. Ella, de 65 años, es conocida por su carácter dicharachero, y él, de 68 años, es muy querido en los bomberos de Murcia.

Puesto de mando

La Guardia Civil ha desplegado un puesto de mando en Siles para coordinar los trabajos de búsqueda, pero no aclara hasta cuándo mantendrá activo el dispositivo. Todos sus familiares piden que "no dejen de destinar medios para localizarles". Una de las últimas pistas, sitúa la avioneta del matrimonio, entre Santiago de la Espada y Nerpio, debido a que unos cazadores afirman que el viernes pasado vieron planeando una aeronave por la zona de Murillo.

También la geolocalización de los móviles de la pareja, apunta a que podrían haber intentado un aterrizaje forzoso en Siles. "Yo creo que Alfonso e Isabel están vivos por algún sitio", subraya este familiar. "Es una persona que actúa con calma en situaciones adversas y dudo de que se metiera por el pantano del Tranco".