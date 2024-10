La nueva ilusión de 'Los Mozos de Arousa' este invierno para seguir sumando: qué harán con los 2,5 millones

Los Mozos de Arousa suman y siguen en Reacción en cadena. Borjamina, Raúl y Bruno llevan más de un año participando en el concurso de Telecinco que presenta Ion Aramendi de lunes a viernes, y en pocas semanas alcanzarán los 2,5 millones de euros de premio, algo impensable cuando llegaron al programa.

Y es que la vida de los tres gallegos ha cambiado mucho en todo este tiempo, y no solo económicamente hablando, ya que la fama que han logrado les hace prácticamente imposible salir a la calle sin ser reconocidos, parándoles la gente para hablar con ellos o hacerse fotos. Por no hablar de la repercusión en redes sociales, donde acumulan miles de seguidores.

Raúl, por ejemplo, que también está expuesto públicamente por su labor en la política en el PP gallego, reconoce que Reacción en cadena le ha quitado anonimato. Ahora ya no sólo le recocen y paran en Galicia o en Vilagarcía, sino que en cualquier lugar de España.

Los Mozos de Arousa.

“También me ha restado tiempo para dedicárselo a la familia y pareja porque llevamos año y medio yendo y viniendo, el trabajo… pero nos está dando una experiencia de vida muy grande. Una oportunidad de hacer cosas que, si no estuviéramos en el concurso, no habríamos hecho. También una estabilidad económica, un colchón que no se consigue todos los días”, admite el gallego.

Su hermano Borja analiza tanto la parte positiva como la negativa de salir en televisión. Lo que más valora de su paso por el programa no es tanto el dinero que llevan ganado, sino que tener tanta repercusión mediática es beneficioso para su asociación, Arousa Moza. Ésta da visibilidad a otras agrupaciones o iniciativas, promociona Vilagarcía… dando mayor alcance a otras causas que puede defender en la televisión o en redes. “También ayuda a que las instituciones hagan más caso”, apunta.

En cuanto a la parte negativa, el mayor de los Santamaría reconoce que la televisión le ha quitado tiempo que dedicaba a otras cosas como aficiones o a la propia asociación. “Aunque Arousa Moza está en buenas manos, echo de menos el trabajo diario, el estar presente en las actividades que llevamos a cabo o el poder viajar a menudo y participar en proyectos internacionales como hacía antes. Abandoné un proyecto para poder grabar un día y ahí seguimos tras año y medio”, señala.

Además, los días que están en Madrid, el centro de la capital apenas lo visitan y prácticamente solo van del hotel al plató y del plató al hotel, entre Villaviciosa y Móstoles, “por lo que también se echan en falta esas actividades diarias después del trabajo de hacer deporte o quedar con amigos”, añade.

Los Mozos de Arousa.

Por último, Bruno señala que esta experiencia televisiva le ha dado “ilusión, popularidad e ingresos importantes”. “Pero también me ha quitado un poco la gestión de mí tiempo porque todo gira en torno al calendario de grabaciones, que puede ser cambiante”.

Y es que tanto viaje Galicia-Madrid les está pasando factura. En año y medio de participación los concursantes calculan que habrán recorrido, solo para grabar Reacción en cadena, miles de kilómetros: “Teniendo en cuenta que la distancia Vilagarcía – Madrid en tren es de unos 500 kilómetros y que habremos grabado entre 40 y 45 semanas, pues más de 40.000 kilómetros solo contando el tren”, calculan.

Cerca de los 2,5 millones de euros

El premio de Los Mozos de Arousa sigue aumentando cada día que participan en Reacción en cadena, pero los tres siguen con su idea inicial de que el primer destino del dinero se invertirá en un local para la asociación Arousa Moza y luego… ya verán.

“Sigo como al principio. No tengo ningún plan más allá del local de la asociación. Hasta que no lo vea en mi cuenta, no seré consciente de lo que he ganado. Por ahora sólo es un número y, de todas formas, la cifra que nos queda para cada uno está muy lejos de los 2,5 millones que llevamos acumulados como equipo, y sin restarle los impuestos”, explica Borjamina.

Los Mozos de Arousa.

Bruno señala que, además de ayudar con el local, el resto del premio le gustaría ahorrarlo, ya que es consciente de que es poco probable volver a ganar un bote así. Raúl también destinará parte de su dinero a la asociación, a una vivienda “porque es importante tener ya una propiedad”, ahorrar y para algún capricho, no obstante, “hasta que no veamos el dinero no somos conscientes como para estar pensando en qué lo vamos a gastar”.

Que la gente vea que cada día suman un poco más de dinero a su bote y, aunque dejaron muy claro desde el primer día a qué iban a dedicar parte de lo ganado, eso no quita de que les lleguen peticiones, sobre todo a través de redes sociales, para que destinen una parte del importe del premio a alguna obra social.

“Sí que me han llegado mensajes por redes pidiendo dinero para causas concretas o de personas que están ahogadas por las deudas”, comenta Borja, algo que también le pasa a Bruno: “Da mucha lástima, pero no se puede a unos sí y otros no”. A Raúl, por la calle le bromean con el premio, pero también por redes le llegan mensajes de ayuda: “Hay personas que me pide algo de dinero porque no están pasando por un buen momento. Pero eso es una mínima parte de gente”.

El pequeño de los Santamaría sí que realizó una inversión cuando ya llevaban unos meses en Reacción en Cadena, se compró un coche porque lo necesitaba y, aunque no hubiese estado en el concurso, se lo habría tenido que comprar igualmente: “Sí que es cierto que se adelantó todo un poco al saber que ya contaba con ese dinero”, señala.

Los Mozos de Arousa, en 'Reacción en cadena'.

Su hermano también es prudente y no ha realizado ningún gasto innecesario con vistas a lo que podrá ingresar cuando acabe su participación en Reacción en cadena, lo único que ha notado es que “ahora vivo mirando menos la cuenta del banco”.

Bruno, que compatibilizó unos meses el concurso con Bailando con las estrellas, sí que se ha dado algún capricho, pero con el dinero del talent de baile: “Algún viaje y un móvil nuevo, de momento…”.

Sus planes de futuro

Los tres concursantes gallegos son conscientes de que, en algún momento, serán eliminados de Reacción en cadena, y están mentalizados para ello. “El día siguiente de que pase eso me lo planteo como un tramo nuevo del camino que voy a afrontar con herramientas muy útiles”, admite Bruno. Pero mientras esté concursando, su plan es tratar de dedicar tiempo de calidad a los que le rodean siempre que las grabaciones se lo permitan. Además, destaca que últimamente los equipos van muy fuertes, por lo que “no pienso a largo plazo”.

A Borjamina, en cambio, le cuesta imaginarse cómo será su vida sir ir todas las semanas al plató de Reacción en cadena a ver a Ion Aramendi, ya que para ellos el programa suponía una pausa en su vida y rutina diaria, pero se ha acabado convirtiendo en esa propia rutina.

Los Mozos de Arousa, en 'Reacción en cadena'.

“Seguro que vendrán nuevos proyectos, como los que han ido apareciendo en estos meses, teniendo que decir que no a algunos por no poder compaginarlos, y, sino, estaré muy contento de retomar una vida con la que estaba muy feliz y a la que añado un buen colchón económico”, asegura.

No obstante, mientras llega ese momento, admite que no hace muchos planes más allá de unos días, sin pensar en el invierno, por ejemplo, ya que desconocen el calendario de grabación y, entre el concurso, compromisos y la asociación Arousa Moza, tampoco le queda mucho tiempo libre. “Además, me he embarcado en otras aventuras como una sección semanal en la Radio Galega que también me supone bastante tiempo”, comenta.

Raúl coincide que cambiar la rutina con la que llevan un año y medio y salir de ella va a costar, pero es que cuando tienen una semana libre de grabaciones, al final siguen haciendo lo que hacían antes de estar en Reacción en cadena: jugar a juegos de mesa con amigos, salir de paseo con la familia o pareja. “Al principio, la gente nos seguirá parando, pero seguramente que, con el paso del tiempo, esto se vaya acabando”, comenta.

Lo que sí tiene claro es que en los próximos meses, mientras siga concursando, compatibilizará el programa con la política, dejando algo de tiempo libre para pasarlo con la familia: “Si hay algún hueco cerca de las navidades, trataré de hacer una pequeña escapada”.

Los Mozos de Arousa.

Borjamina añade que “cuando estoy en Vilagarcía, la asociación se lleva la mayor parte de mi tiempo, pero con mucho gusto, ya que es algo que disfruto al máximo y me llena. De hecho, aun estando en plató, intento estar conectado en todo momento con la actividad diaria y con todo lo que pasa allí. Cuando todo acabe, lo que es seguro es que tendré más tiempo para dedicarle y que ese local tan ansiado estará más cerca de ser una realidad. En cuanto a otros programas, seguro que esta no será mi última vez en la tele y que más pronto que tarde los espectadores podrán verme probando suerte en otros formatos”, confiesa entre risas.

Bruno, por su parte, no piensa en ir a otros concursos porque quiere disfrutar de la experiencia que está viviendo en Reacción en cadena mientras ha retomado sus estudios este curso, eso sí, de forma online. Raúl seguirá en política, mínimo, tres o cuatro año gracias a su labor en el parlamento gallego y en el ayuntamiento de Vilagarcía.

“Después no lo sé. Soy una persona que no soy de estancarme en un solo sitio, si considero que puedo seguir aportando en política, seguiré en política, pero también quiero sacar las oposiciones, tener mi plaza. La educación y los niños son mi pasión. Siempre puedes tener también la posibilidad de ir a un concurso”, afirma el gallego.

Sus retos, alcanzar a Los Lobos

Superado el objetivo de llevarse un buen premio en Reacción en cadena, y de pulverizar todos los registros del concurso de Telecinco con dinero ganado, permanencia en el programa o hitos en las pruebas, Los Mozos de Arousa tienen un objetivo muy claro: intentar alcanzar las cifras que lograron Los Lobos en ¡Boom! hace unos años.

Manu Zapata, Erundino Alonso, Valentín Ferrero y Alberto Sanfrutos ganaron en el concurso de Antena 3 (ahora se emite en Cuatro con Christian Gálvez al frente) 6.689.700 euros, logrando no uno, sino dos récord Guinness en su currículum: el primero, por ser los concursantes que han ganado más dinero en un concurso de televisión con continuidad; y el segundo, el de mayor permanencia en un concurso de televisión con 505 participaciones en dos años y dos meses.

“Los récords sí que es cierto que los vamos mirando porque es una manera de motivarnos. Cuando estábamos cerca del millón de euros, el millón... Cuando estábamos cerca de los dos millones, los dos... Es cierto que ahora llevamos una cifra alta de programas grabados y emitidos, te ilusionas porque está guay de tener un premio Guinness. Pero tampoco es algo que nos deja sin dormir. Nosotros disfrutamos los programas y si conseguimos llegar pues genial”, asegura Raúl.

Los Mozos de Arousa.

Bruno, por su parte, comenta que todavía les queda mucho por alcanzar a los míticos concursantes, ya que son equipos distintos en programas distintos, “pero que se nos compare con ellos es un honor”. Borjamina se moja un poco más, y confiesa que tienen entre ceja y ceja el récord Guinness de permanencia en un concurso que se encuentra en poder de Los Lobos.

“De pequeño, cada año me regalaban el libro Guinness y soñaba con aparecer en él. Creo que nunca estaré tan cerca de cumplir ese sueño e intentaremos conseguirlo. Además, hay un tal Émilien en Francia que está también al acecho con una cifra de programas consecutivos muy similar a la nuestra. Que lo mantengan Los Lobos vale, pero que se lo lleve un francés… Por ahí sí que no paso (risas). De todas formas, no será nada fácil. Los rivales vienen cada día más preparados y la dificultad de la Complicidad Ganadora también es más alta, costándonos llegar a marcas que lográbamos con facilidad hace meses”, asegura el mayor de los Santamaría.

Otro de los sueños de los tres gallegos sería dar las Campanadas de Fin de Año en su Vilagarcía de Arousa natal, aunque este año no podrá ser porque Mediaset las dará desde Lanzarote. Borjamina tiene claro que si ese ofrecimiento llegara, ni se lo pensaría porque la promoción que supondría salir en televisión para toda España en el momento de mayor consumo del año es algo que, económicamente, un ayuntamiento modesto como el de Vilagarcía de Arousa, no se lo podría permitir: “Por lo que mi respuesta sería un sí rotundo”.

“Sería fantástico, y subidos a una batea, ya ni te cuento”, añade entre risas Bruno, mientras que Raúl concluye: “No nos lo planteamos como tal. Al final las Campanadas creo que es momento del año que a todo el mundo le gustaría presentar, hay mucha gente en la cadena como para que estemos pensado en eso. Si tuviera que ser un sitio… que fuera en Galicia porque nos haría mucha ilusión, al final es traer un día y un acto importante para que la gente pueda conocerla más aún. Para nosotros sería un colofón de año importante”.