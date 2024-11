Dani Fernández: de su discreto paso por Eurovisión Junior a ser uno de los cantantes punteros del país

Esta tarde, a partir de las 18:00 horas, RTVE retransmitirá una nueva edición del Festival de Eurovisión Junior, la número 22 para ser exactos. Será una gala muy especial, y es que España será por primera vez la anfitriona del concurso mundial, y, en concreto, Madrid. Una ciudad que, anteriormente, acogió la única vez que España organizó el certamen en su versión de adultos, y para ello hay que trasladarse al cada vez más lejano 1969, tras la victoria de Massiel.

RTVE ha elegido este año a la extremeña Chloe de la Rosa como representante. Una pequeña que se define como “cantista, cantante y artista”, y que interpretará la canción Como la Lola. Una propuesta pop con raíces españolas en la que reivindica a divas como Rosalía y Lola Flores, además de Taylor Swift o Karol G.

Chloe es la sexta representante de España en Eurovisión Junior desde que la televisión pública regresase a este certamen en el año 2019. Y es que, recordemos, en 2006, tras cuatro años participando, RTVE decidió retirarse de esta competición por “fomentar estereotipos que no compartían”, declaró el por aquel entonces director de TVE Javier Pons.

Sergio Jesús fue el primer representante de España en Eurovisión Junior, en 2003, y quedó en segunda posición. Luego vendría María Isabel con su victoria, otro segundo lugar con Antonio José en 2005, y, por último, Dani Fernández, que concursó en 2006 con Te doy mi voz. Nadie imaginó entonces que ese joven de pelo rubio se acabaría convirtiendo en uno de los artistas más punteros de la música nacional, hasta el punto de ganar en 2022 el Ondas a “Fenómeno Musical del Año”.

Dani tenía 14 años cuando participó en Eurojunior, el programa que hacía las veces de preselección para Eurovisión Junior. A diferencia de ediciones anteriores, RTVE solo puso sobre la mesa cinco jóvenes artistas. Dani fue elegido como ganador y, por lo tanto, representante de España en el hermano pequeño del Eurovision Song Contest, que se celebró en Bucarest, Rumanía.

A diferencia del Antes muerta que sencilla de María Isabel o el Te traigo flores de Antonio José, Te doy mi voz no tuvo mucha popularidad. Y no es porque no quedase en buena posición: consiguió un muy digno cuarto puesto, con 90 puntos, y la hazaña de haber logrado que los otros 14 países le votasen.

Con el paso de los años, Dani desvelaría que fue una experiencia no del todo dulce. Tanto que la define como una de sus peores veces en el escenario. El motivo: era un adolescente y le estaba cambiando la voz, por lo que no pudo dar lo mejor de sí, tal como le reveló a Carolina Iglesias en un pódcast. “Pensé 'menos mal que no sé si no entienden el español y pensaron que lo hice mal por el idioma'. Lo hice fatal y aun así quedé cuarto”, admite. Es más, el día antes de la final ni siquiera podía hablar.

Dani Fernández Eurovisión Junior

Intentó volver a Eurovisión

Un par de años más tarde de Te doy mi voz, un todavía jovencísimo Dani Fernández participó en una preselección de Eurovisión de adultos, en 2008, con el tema Ángel travieso en solitario, que no llegó a la gala televisada que ganó Rodolfo Chikilicuatre. Pero eso no impidió que la interpretase en algunos eventos.

Más tarde, Dani entró en el grupo Auryn, que tuvo su puesta de largo en Destino Eurovisión, la preselección de España en 2011. Tenía como compañeros a Álvaro Gango, Blas Cantó, Carlos Marco y David Lafuente, y llegaron a la gran final del proceso con el tema Volver, pero Lucía Pérez fue proclamada la ganadora.

Imagen del grupo Auryn.

Los miembros de Auryn separaron sus caminos en 2016, y poco a poco, Dani consiguió establecer una carrera en solitario que se volvió de lo más consistente. Desde entonces ha lanzado tres discos -el tercero, La Jauría, recién salido del horno-, una buena colección de sencillos, y ha colaborado con numerosos artistas.

En la actualidad, Dani es uno de los artistas más cotizados para los festivales de música, y eso le ha permitido ganar, entre otros galardones, el 40 Music Award de este año al mejor directo. Sus temas se reproducen por miles en las plataformas de streaming, y hasta se deja caer por televisión en programas como La Voz Kids, donde ha sido asesor. Porque cuando de adolescente dijo que nos daba su voz, en realidad, estaba cantando una declaración de intenciones.