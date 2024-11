No, María Isabel no faltará a Eurovisión Junior 2024: Abraham Mateo y ella, artistas invitados de la gala del sábado

Se sabía que estaba en negociaciones desde hace meses, pero su presencia se ha confirmado sobre la bocina. Este mismo viernes, RTVE ha desvelado a los artistas que actuarán en Eurovisión Junior 2024, que se celebrará en Madrid este sábado, 16 de noviembre. María Isabel López estará en la madrileña Caja Mágica, veinte años después de dar la victoria a España en el certamen infantil con Antes muerta que sencilla.

Sandra Valero, representante de 2023, y Zoé Clauzure, ganadora de la pasada edición del festival 'mini', actuarán en el número de apertura junto a López. Abraham Mateo también se subirá al escenario para cantar Maníaca en el intermedio de la retransmisión, tal y como explica la Corporación en nota de prensa. Todo está preparado para que Chloe DelaRosa, abanderada española, ponga a bailar a los espectadores con Como la Lola.

La actuación de apertura, obra de Mario Ruiz, simboliza el nacimiento de un jardín, desde que se plantó la semilla de este festival hace 20 años hasta hoy, ya florecido con los artistas. El objetivo del número es destacar el poder creativo y transformador de los más jóvenes.

A lo largo de esta actuación se irán uniendo los 17 participantes en la canción común, creando un ambiente de unidad y de festividad musical único que el público podrá corear y celebrar. Será en este momento cuando se realice el tradicional desfile de banderas.

La música del 'show' inicial, realizada de Federico Jusid, se acompaña de una coreografía de Borja Rueda, ejecutada por un cuerpo de baile compuesto por 21 bailarinas y bailarines. Cada uno representa a uno de los países participantes. De esta forma, también se refleja la diversidad cultural.

Chloe DelaRosa, representante de España en Eurovision Junior 2024 Europa Press

Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani García , presentadores de la gala, promete una velada llena de sorpresas, con un guion diseñado para entretener y emocionar. La retransmisión contará con los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela.

Un esperado encuentro

En el ensayo general de este viernes, el Jury Show, se producirá el esperado encuentro entre Chloe DelaRosa, clara favorita a hacerse con el micrófono de cristal 'mini', y la responsable de la única victoria de España en Eurovisión Junior hasta la fecha.

En declaraciones a BLUPER hace unas semanas, la pequeña se mostraba con ganas de conocerla: "He visto la actuación de María Isabel y me ha gustado mucho. Me encantaría hablar con ella algún día". Este sábado sabremos si la de Ayamonte podrá ceder el testigo a la "cantista" de 9 años, la misma edad que tenía María Isabel cuando ganó Eurovisión Junior en 2004.