¿Quién es Chloe DelaRosa, representante de España en Eurovisión Junior, y cuál es su conexión con Dani Martín?

Este sábado es el día de la verdad. Chloe DelaRosa se subirá al escenario de Eurovisión Junior 2024 para representar a España. La joven abanderada juega en casa, ya que Televisión Española organiza por primera vez el festival infantil, que tendrá lugar en la Caja Mágica.

A partir de las 18:00 horas del 16 de noviembre, La 1 retransmitirá una gala llena de emociones y sorpresas, en la que nuestro país parte como favorito para ganar. La extremeña está llamada a repetir la hazaña que hace justo veinte años logró María Isabel López con su mítico Antes muerta que sencilla.

Pero, antes, conozcamos a la pequeña "cantista" que defenderá los colores de España al ritmo de Como la Lola. Chloe DelaRosa nació el 27 de enero de 2015, por lo que en un par de meses cumplirá los 10 años. Afincada en Guareña (Badajoz), la cantante empezó a cantar y bailar con tan solo tres años, en los 'shows' de su padre.

Y es que a DelaRosa el talento le viene de cuna. Es hija del cantante y productor musical David de la Rosa, también impulsor de la carrera de los dos hermanos de Chloe, Joel y Alexander. Ambos han participado en Romancero de Amazon Prime Video y en El Marqués de Telecinco.

Tres años antes de ser elegida como tal, la representante de España en Eurovisión Junior 2024 tuvo cierto impacto en redes sociales por una anécdota que protagonizó con Dani Martín. Por todos es sabido que la hermana del fue vocalista de El Canto del Loco murió repentinamente y que este le dedicó un sentido tema, Mi Lamento.

No se quién es esta niña, pero me ha hecho llorar. Felices días a todos! pic.twitter.com/RRIZ7WlgK1 — Dani Martín (@_danielmartin_) December 24, 2021

Como contó ella misma en un encuentro con los medios de comunicación, Chloe hizo una canción respondiendo a Martín, como si hablara por su hermana fallecida. Esta se titulaba Cómo me gustaría contarte. "No sé quién es esta niña, pero me ha hecho llorar", tuiteaba emocionado el madrileño, compartiendo el vídeo en sus redes.

"Yo hice como la respuesta de su hermana y se la dediqué. Le encantó y tuve la suerte de conocerle en persona y darle un pedazo de abrazo", reconocía la abanderada española en el certamen 'junior'. A buen seguro, Dani Martín estará animándola en la cita de este sábado.