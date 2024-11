Míster Jägger se enfrenta a las críticas por su fichaje por RTVE: "El sueldo me lo voy a pagar yo con mis impuestos"

La llegada de Míster Jägger a RTVE sigue causando revuelo. El creador de contenidos será colaborador de Al cielo con ella, el nuevo formato de Henar Álvarez para el ente y que es para RTVE Play. Su tipo de humor ha despertado feroces entre ciertos sectores del público. Ante la polémica surgida, el ‘streamer’ ha querido defenderse y ha respondido.

Jägger, cuyo nombre real es Alberto Redondo, es famoso por su estilo irónico e irreverente. Sin embargo, también es conocido por hacer bromas que se han considerado como fuera de lugar, como las relacionadas con el asesinato de Marta del Castillo. Es más, el padre de la joven asesinada ha sido uno de los más beligerantes en redes a la hora de mostrar su desacuerdo.

“En TVE han metido a semejante individuo, que se dedicaba a hacer chistes macabros. Nuestros impuestos van a una televisión de enchufados políticos”, expresaba en su cuenta de X. Las críticas contra el creador de contenido han ido a más, recordando palabras del ‘streamer’, incluyendo comentarios que lanzó Redondo cuando todavía era menor de edad en las redes.

Precisamente, se han recuperado palabras de muy mal gusto que vertió Míster Jägger en 2013 sobre el caso de Marta del Castillo. “¿Estará en Rapture?”, se preguntaba en Twitter. “¿Hola, qué haces? ¿Marta al Guadalquivir o qué haces?”, expresaba en esos años.

No sólo se ha criticado el fichaje de Jägger a RTVE por comentarios que lanzó en el pasado, sino también por otros sobre asociaciones relacionadas con la extrema derecha y su implicación a la hora de ayudar a damnificados por la DANA en la Comunidad Valenciana.

“La Asociación de Maltratadores de Viejas está ayudando a los necesitados. Menos mal que el Grupo Nacional Pateador de Gatos echa una mano en estos momentos de necesidad. Cómo ponerle mala cara al Núcleo de Apuñaladores de Bebés si están arrimando el hombro como el resto”, comentaba el pasado 5 de noviembre en X.

Dado el revuelto no ha cesado, Míster Jägger ha hecho un vídeo para su canal de Twitch, donde cuenta con 1,5 millones de seguidores. “No vais a tener que poner nada, yo me pago a mí mismo”, expresaba, dado que lo que reciba viene de parte de los impuestos que paga como ciudadano. “De esta manera, recupero como un 0.5% de lo que he aportado. Está guapo, ¿no?”, continuaba con cierta sorna.

Jägger señalaba que la indignación sólo viene porque el fichaje es con un ente público, dado que no causó el mismo rechazo cuando colaboró en plataformas y canales privados. “He estado años trabajando con Prime Video, que es de Jeff Bezos... Nadie dijo nada. Pero si yo mismo me pago mi propio sueldo con mis impuestos, mal”, exclamaba, para después dar su opinión sobre el Gobierno.

Entre los ataques al ‘streamer’, hay un argumento similar al fichaje de David Broncano, humoristas que estén al servicio de una canal ‘controlada por el Gobierno’. “Pedro Sánchez me la pela, me la puede comer. La peña del Gobierno me la pela”, recalcaba.

Por otro lado, el creador de contenido ha compartido una parodia del emblemático tema Sin miedo a nada de Álex Ubago. “Cuando era un chico tontito, tuiteaba cosas tontitas, mierdas bien desagradables, decir las cosas que nunca diría estando en mis cabales”, expresaba, señalando que los tuits del pasado, los cuales no ha borrado, no le representan en la actualidad.