Víctimas de ETA también estallan contra el fichaje de Mr. Jagger por RTVE: "Llevarlo a la TV pública banaliza la muerte"

El famoso youtuber Míster Jagger se convierte en el nuevo fichaje estrella de RTVE, y la polémica desde su llegada no ha parado. El padre de Marta del Castillo no ha tardado en pronunciarse en contra de su incorporación:"Nuestros impuestos van a una televisión de enchufados políticos", resalta. El streamer se burló hace unos años del asesinato de su hija a través de Twitter. Ahora, el malestar se extiende a otros colectivos como el de las víctimas del terrorismo, de las que Jagger también se ha reído tras hacer apología a ETA.

Desde el anuncio de la colaboración del streamer con la televisión pública, las redes se han prendido con una oleada de quejas. El programa, Al cielo con ella, presentado por la humorista y escritora Henar Álvarez, es un proyecto que trata de ofrecer una alternativa más fresca con personalidades más juveniles, pero que no ha tardado en enfurecer a diferentes grupos tras los comentarios del youtuber.

Míster Jagger es conocido en redes sociales por su característico humor y forma de actuar. Su personalidad extravagante se fusiona con manera de crear contenido, excéntrica y provocativa, algo que ha llamado la atención de numerosos cibernautas; llegando a crear una comunidad que entre sus principales redes sociales suman más de tres millones de seguidores.

Las víctimas de ETA

La línea que separa el humor y la ofensa es muy delgada, y el youtuber para demasiadas personas no ha sobrepasado la línea, la ha roto. Poco certero con sus comentarios "bromas" o "chistes" en X a lo largo de los años, ha culminado la polémica con su estreno en RTVE. Con un humor que roza lo surrealista, ha llegado a hacer apología del machismo, las violaciones y el terrorismo.

"¿Qué gracia me va a hacer a mí cuando ETA asesinó a mi padre?", se pregunta Maite Araluce, la presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. En unos de los muchos comentarios que Jagger publicó en Twitter, actualmente X, en uno de ellos se cuestionaba: "ETA, ¿cuándo volverás?", al que acompañaba con una cara de tristeza.

Ha borrado tuits, esa web comprueba si el total de tuits de cada día ha aumentado o disminuido



Hoy ha puesto más de 10 tuits, así que calcula tu solito cuantos ha eliminado. Sé que puedes hacerlo campeón pic.twitter.com/NWD0i1Y4K6 — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) November 12, 2024

Araluce cuenta a este diario que personas como "mamarracho" al final banalizan la muerte de las víctimas. "Antes que pagar con mis impuestos para que ese tío vaya a un programa de televisión prefiero que vaya al psicólogo", dice contundente, ya que no entiende como una persona puede reírse de las desgracias de otras.

"Es un enfermo mental, no se puede hacer bromas con el sufrimiento de muchos españoles, se ríe de nuestros muertos", cuenta la presidenta. Desde su punto de vista, este tipo de conductas no se pueden permitir, menos aún en un programa público. Con comentarios como los del youtuber, se están revictimización a los fallecidos, reviviendo los "traumas del pasado".

Uno de los principales problemas que ve la presidenta de la asociación en estas conductas, es la ignorancia de muchos jóvenes. "Las nuevas generaciones no tienen ni idea de lo que ha sido ETA, no lo entienden de la misma manera, en parte, porque no lo han vivido. Pero si encima lo blanqueas el terrorismo con estos personajes, al final le están quitando importancia", afirma. La representante de las víctimas de terrorismo, no entiende como una persona con esos valores o tendencias puede ser fichado por un programa público. "Están haciendo que las visitas pesen más que los muertos". Como se cuestiona Araluce: "¿Qué tipo de jóvenes queremos?, si traemos a personas que se ríen de hechos horribles, no sé qué público buscan. RTVE debería tener otras de aspiraciones"

Las feministas

Jagger tiene para todo el mundo, y sus comentarios se extrapolan a otros colectivos. "culito va, culito viene", "que poco realista, las mujeres tienen que ser débiles", "buenos días, zorra", "soy un violador en potencia", "las violo"..., son algunos de ellos; aunque no se queda solo en las mujeres, también bromea sobre bebés muertos y monjas con palos clavados en la cabeza. Un humor que muchos no entienden.

No es el más feminista pic.twitter.com/YpMG4QOgMb — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) November 12, 2024

Lola Pérez, más conocida como Doctoraglas en sus redes sociales, es una psicóloga, sexóloga, filósofa y activista feminista que ha querido compartir sus opiniones sobre la incorporación del streamer a RTVE con EL ESPAÑOL. "Estamos eligiendo muy mal los referentes que queremos para la juventud", asegura. Los mensajes que cuelga Jagger en sus redes, la psicóloga los entiende como actos de provocación y atención. A su parecer, el youtuber busca la reacción de los usuarios a través de la ofensa.

"Estas conductas se deben a personas que tienen proyecciones narcisistas. La ofensa la utiliza como una herramienta de provocación, sus comentarios no buscan ofender, aunque lo hacen. Solo quiere que el peso de la atención recaiga sobre él", explica. En este sentido, Pérez añade que estas personalidades se pueden dar por una baja autoestima, lo que explicaría la construcción de este personaje, con la necesidad constante de tener el foco sobre él.

Además, estos comentarios misóginos pueden ser percibidos por muchas mujeres como un refuerzo negativo, ya que no se corrigen, se bromean con ellos. "RTVE tiene que replantearse sus valores, de qué sirve tener un código ético si se contrata a alguien que no lo representa, de nada", dice. La viralidad y comunidad del youtuber se debe a su personalidad infantil. "Conecta muy bien con el público joven porque plasma los valores de los mismos. La rebeldía, la actitud poco madura, romper con las reglas…, hacen que se identifique con su audiencia", menciona.

Tuits sobre Marta del Castillo (Rapture es una ciudad bajo el agua) pic.twitter.com/noY3cREy20 — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) November 12, 2024

Míster Jagger ha sobrepasado líneas que demasiados usuarios consideran de mal gusto, como el padre de Marta del Castillo. El youtuber bromeó hace unos años con el asesinato de la joven sevillana. "¿Estará Marta del Castillo en Rapture?" , comentó. Tras el nuevo fichaje, el padre de la fallecida, Antonio del Castillo, no ha tardado en pronunciarse: "En TVE han metido a semejante individuo que se dedicaba a hacer chistes macabros, nuestros impuestos van a una Tv de enchufados político", ha escrito en X.

El programa

Pese a su fama y su gran público, son muchos los usuarios que han manifestado su molestia por la incorporación de este personaje a la televisión pública. El programa, que se emitirá semanalmente desde el Teatro Quique San Francisco de Madrid, se presenta como un late show donde se darán voces a invitados de todo tipo con un "tono gamberro, irreverente, transgresor y reivindicativo", también feminista e inclusivo; unas cualidades que no encajan para muchas personas con la figura de Jagger.

Con la apuesta de Jagger en la televisión pública, RTVE busca rejuvenecer su audiencia y captar la atención de otro tipo de públicos que buscan otro tipo de contenidos más atrevidos. Los fichajes de la televisión pública están sembrando la semilla de las polémicas, como pasó recientemente con el fichaje de David Broncano y La revuelta. Un intento de modernización que ha encendido a muchos colectivos.