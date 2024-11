El padre de Marta del Castillo critica duramente el fichaje de Míster Jägger por TVE: "Semejante individuo"

El nuevo proyecto televisivo de Henar Álvarez viene cargado de polémica. La cómica y escritora será la presentadora de Al cielo con ella, un programa original de RTVE Play. La madrileña liderará este late show con un tono irreverente y reivindicativo donde se dará la voz a mujeres con importantes testimonios y vivencias.

Algunos de los colaboradores que acompañarán a Álvarez son Victoria Martín, Bianca Kovacs o Tomás Fuentes. Pero no es ninguno de ellos los que han generado gran controversia, aunque no puede decir lo mismo el youtuber e inlfuencer Míster Jägger.

El futuro programa de RTVE Play contará con uno de los personajes más conocidos de internet. Alberto Redondo Jiménez es el verdadero nombre de este peculiar personaje mediático que tiene 29 años y es de Madrid. Su estilo se basa en un humor llevado al extremo, donde las excentricidades y el surrealismo son marca de la casa.

Desde YouTube, Twitch y Twitter no se corta ni un pelo a la hora de expresar sus opiniones sobre cualquier tipo de tema que salte a la actualidad. En los últimos años se ha hecho más vital gracias a su participación en La velada del año, organizada por Ibai Llanos, donde derrotó a David Bustamente.

Pero su peculiar estilo no encaja a todo el mundo. De esta manera, algunos de sus comentarios en redes sociales se consideran muy ofensivos. Es el caso de un tema delicado y sensible que atañe a todos los españoles, como es la desaparición de Marta del Castillo. Son muchos los usuarios de X, antiguo Twitter, que no han dudado en recordar el pasado de Míster Jagger donde publicó varios tuits sobre este asunto.

"¿Estará Marta del Castillo en Rapture?" o "Marta al Guadalquivir o k ase?" son algunos de los tuits publicados en 2013 por Míster Jagger. Hace más de 20 años de estos hechos, pero no han pasado desapercibidos para los usuarios de internet.

Incluso, Antonio Castillo, el padre de Marta del Castillo, ha querido expresar su rechazo a la incorporación de Míster Jagger a TVE. "En TVE han metido a semejante individuo que se dedicaba a hacer chistes macabros, nuestros impuestos van a una Tv de enchufados político", apuntaba el progenitor de la desaparecida sevillana en 2009.

El delicado tema de Marta del Castillo no es el único que abordado en los últimos años este controvertido creador de contenido en redes. Comentarios sobre ETA, bebés muertos o violaciones también han formado parte de su catálogo de ideas, que no ha dudado en compartir siempre con sus seguidores.

"Si sufres depresión es porque eres tonto" es el mensaje que se puede ver en unos de sus vídeos, además de múltiples referencias negativas hacia la mujer, los latinoamericanos o la Iglesia.

Ante todo este aluvión de críticas hacia su personaje, Míster Jagger no se ha cortado la lengua. De esta manera, se expresaba, durante la mañana de este miércoles: "Tres tuits de mierda de cuando era menor de edad. Traigan la salsa de soja. El sol atenuado entre las nubes. Hoy soñé con cuidar de un perro en un tren de imanes".

Con su peculiar estilo irreverente ha querido salir del paso de sus tuits del pasado. No cabe duda que el fichaje de Míster Jagger ha levantado muchas ampollas y en los próximos días veremos si todos estos mensajes negativos hacia este influencer no suponen cambios en el nuevo formato de Henar Álvarez.