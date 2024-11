Rifirrafe entre Ángel Cristo Jr., Ana Herminia y Aurah Ruiz en 'De viernes': "No nos dio un regalo. Es una cutre"

Ángel Cristo Jr. volvía a sentarse en el plató de De viernes y le volvió a acompañar su esposa, Ana Herminia Illas. Ambos acudieron al formato que presentan Santi Acosta y Bea Archidona para vivir un careo contra Aurah Ruiz. El hijo de Bárbara Rey y la modelo canaria se reconciliaron en el mismo espacio producido por Mandarina tras vivir varios enfrentamientos en Supervivientes 2024. Sin embargo, ambos han vuelto a enemistarse tras la boda del hermano de Sofía Cristo y la empresaria venezolana.

A pesar de que la reconciliación parecía muy auténtica, hasta el punto de que Aurah Ruiz se convirtió en una de las invitadas de la boda del exauxiliar de una empresa de apuestas y la empresaria venezolana. Pero todo ha saltado por los aires después de que la esposa de Jesé Rodríguez criticase algunos detalles de la boda. Unas palabras que han provocado un tenso reencuentro en plató.

Fue Ruiz quien criticó la “escasa comida” y el “olor a fritanga” que hubo supuestamente en el enlace de la pareja. “Para mí, la boda, dejó mucho que desear. Olíamos a barbacoa”, confesaba la modelo en una entrevista que concedió previamente. “Nos dijeron 'ahora vamos a comer' y era comida que estaba en unos puestos, nos tuvimos que levantar”, agregaba.

Sin embargo, Ruiz mostraba su disgusto por ser señalada como la responsable de haber vendido imágenes del casorio. “Que se me acuse de haber vendido imágenes de la boda me sienta muy mal”, expresaba, señalando que conocía la identidad de la persona que logró filtrar un teléfono móvil en el convite.

Tras sentarse en el plató, Aurah Ruiz matizó sus declaraciones, señalando que las hizo en su casa, dentro de su ámbito privado. La modelo consideró que Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia la habían utilizado como ‘cabeza de turco’, dado que consideraron que fue ella la que vertió los comentarios en televisión después de que, un día después, los medios de comunicación señalasen estas críticas.

Ángel Cristo Jr. y Aurah Ruiz en 'De viernes'.

Ruiz buscaba defenderse de los ataques. “Se comentaron muchas cosas en la boda, pero no fui yo sola. Me tenían que haber defendido cuando me acusan de una cosa. Si no me cogieron el teléfono es que no me creen”, explicaba. “Me he sentido utilizada, pienso que fui invitada para cogerme de chiste, de meme, alguien en quien meter esto, para encasquetarme todo el muerto y 'ya tenemos el negocio hecho”, agregaba.

Ángel Cristo Jr. y Ana Illas se sentaron en plató. Todos se saludaron de manera cordial, pero fría. Antonio Montero le preguntó a la modelo canaria si le pediría a la pareja si pensaba pedirles que le devolviesen el regalo. Ahí, la empresaria venezolana lanzó su primer dardo: “¿Qué regalo? Si no nos dio un regalo… Es una cutre. El que es cutre lo es a cualquier hora”.