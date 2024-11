El acercamiento de Elisa Mouliáa a Mediaset: la actriz niega tener un contrato por participar en varios programas

El testimonio de la actriz y presentadora Elisa Mouliáa fue una de las bazas que TardeAR ofreció en la tarde de este lunes para destacar sobre sus competidores. Elisa participó en el magacín de Unicorn Content después de haber pasado por el hospital como consecuencia de un ataque de ansiedad, y que sufrió después de que Íñigo Errejón le haya acusado de poner una “denuncia falsa”.

Una participación que podría ser diferente a otras que ha realizado en estos días, pues se ha llegado a plantear que hubiese un acuerdo detrás. Tal como ha avanzado Informalia en un primer momento, Elisa recibiría 150.000 euros por participar en diferentes programas de Cuatro y de Telecinco, aunque no se conocía cómo serían esas intervenciones o qué clase de colaboraciones.

Personas cercanas a Mouliáa afirmaban que el contrato con Mediaset “se ha cerrado”. Además, el citado medio detallaba que Elisa habría pedido cobrar por participar en otras cadenas, pero que la propuesta la habrían declinado.

Sin embargo, poco después, el mismo digital ha informado que Mediaset ha negado que se haya firmado un contrato de cadena con Mouliáa, y ella misma ha sentenciado que “es mentira” este acuerdo.

En su charla con Ana Rosa, este 18 de noviembre, Mouliaá admitía no estar "acostumbrada" a tener tantas miradas pendientes de lo que hace o deja de hacer: "Yo siempre he trabajado siendo actriz, teniendo un proyectito, ganándome al público con mi trabajo. De repente, este linchamiento de 'te creo o no te creo'...".

Por otro lado, también se ha señalado que Elisa Mouliáa también estaría en negociaciones con la productora Mediapro para contar su caso con Íñigo Errejón. En este caso, se habla de la realización de una serie documental en el que pudiera relatar los hechos, fechados en septiembre del año 2021. Un punto que Mediaset no ha descartado.

En cualquier caso, habría sido fácil imaginar que Elisa visitase el programa TardeAR tras haber hablado con Ana Rosa Quintana a través de videollamada. O que incluso, como parecía que se tanteaba, hubiera dado una entrevista con la polifacética artista en ¡De Viernes!, programa que presenta Santi Acosta y Beatriz Archidona. Y es que si bien en este formato sus contenidos suelen girar más sobre asuntos de corazón, también se ha contado con entrevistas que trataban temas judiciales como la de Joana Sanz, esposa de Dani Alvés.

Hay que destacar que, en un pasado no tan lejano, Elisa se mostraba crítica con la programación de Mediaset, y llegó a llamar “telebasura” al programa La isla de las Tentaciones. “Los que no vemos la isla de las tentaciones somos la resistencia. Se puede aguantar sin que te hipnoticen con una minucia repetida y música del señor de los anillos de fondo. ¿Os cuento un secreto? Se inventan todo. Me lo contó un amigo que hacía la edición de esta telebasura” aseguraba en otoño de 2020 a través de sus redes sociales.