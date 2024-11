Bárbara Rey tiene hambre de escenario tras ‘Mask Singer’: ¿Tiene que estar en ‘Tu cara me suena 12’?

Estar dentro de una máscara de Mask Singer no es algo sencillo. Terelu Campos, por ejemplo, reconoció que ser Cerdita le supuso una fuerte lucha contra su claustrofobia. Y Bertín Osborne admitió haber tenido problemas con la cabeza de su Cocodrilo, y también con la cola del disfraz, pues iba tirando mesas y vasos a su paso, cuando se encontraba en el camerino.

Así, habrá celebridades para las que salir de la competición pueda ser un desahogo. No fue el caso, la pasada semana, de Bárbara Rey, quien concursó con la máscara de Troll, hizo debut y despedida tras no conquistar al respetable con su Despechá de Rosalía.

“He hecho todo lo posible para que no se supiera que era yo”, admitió la antaño artista circense una vez se quitó la máscara. La emoción se apoderó de su ser, y no pudo ocultar las lágrimas al saber que ya no volvería a intentar engañar a los investigadores con la identidad de ese sonrosado duendecillo. “Me hubiera gustado estar más tiempo y cantar más canciones, mi ilusión era estar aquí”, terminaría reconociendo.

En los últimos años, el perfil de Bárbara Rey ha interesado mucho en la televisión como personaje de corazón y de crónica social. De su historia de amor con el rey emérito, que ella misma ha narrado en la serie Cristo y Rey y en la serie documental Una vida Bárbara, a sus desencuentros con su hijo Ángel.

Sin embargo, no olvidemos que Bárbara se hizo conocida como artista de variedades, de esas que cantaban y bailaban en revistas, y que también aparecían en numerosas películas, una tras otra. En la pequeña pantalla, Bárbara hace años que no da el cante, y es normal pues que se emocionase al concursar en Mask Singer, aunque no pudiéramos verle la cara mientras entonaba eso de “baby, no me llame que yo estoy ocupá olvidando tus male”.

Dada la gran relación que tiene con Antena 3, no sería de extrañar que tendiesen una nueva mano a Bárbara para cantar semana sí y semana también en prime time. Porque la madre de Sofía Cristo tiene todos los ingredientes perfectos para ser concursante de Tu cara me suena 12. Un programa que, por cierto, ella ya conoce, pues en la última edición Juanra Bonet la imitó, y ella acudió al plató para no perderse ni un solo detalle de su puesta en escena.

Bárbara Rey en ‘Mask Singer’.

Echando la vista atrás, podemos rescatar cómo allá por los años 80 Bárbara Rey protagonizó un espectáculo llamado Una noche Bárbara, y las crónicas de entonces contaban cómo en pleno show imitaba acentos, y a figuras como Lola Flores o Rocío Jurado. A Lola, de hecho, también la ha imitado alguna vez en televisión (en Qué tiempo tan feliz, por ejemplo), cantando alguna de sus coplas, como Catalina Fernández La Lotera. Y cuando fue de invitada a Hay una cosa que te quiero decir se atrevió a emular a María José Cantudo.

A lo largo de los años, Bárbara ha dejado claro que es una auténtica figura todo terreno en el mundo televisivo. Ha presentado, ha sido actriz, ha dado entrevistas de todo tipo, y hasta ha sido concursante en formatos como La Granja y Esta cocina es un infierno. Y ahora, en Mask Singer, aunque haya sido de forma fugaz.

Así pues, Tu cara me suena es un formato en el que podría encajar muy bien, y que allí, cada semana la viésemos imitar a alguna figura del mundo de la canción, sin miedo a las expulsiones y a que le corten su sueño antes de tiempo.

Además, sería muy interesante ver a una artista madura demostrando todavía el juego que puede dar. En Tu cara me suena muy pocas veces hemos visto a artistas maduros concursando (Loles León ha sido la única que superaba los 70 en su temporada), y si ella entrase, seguro que dejaría una temporada bárbara.