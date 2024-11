Bárbara Rey reaparece en ‘Mask Singer’ tras la filtración de las llamadas con el rey emérito: ¿cuándo se grabó el programa?

Mask Singer nos está acostumbrando esta temporada a tener dos revelaciones de máscaras en cada entrega. Así, desde anoche, a los nombres de Carl Lewis, Ana Obregón, El Puma, Manuela Carmena, María José Campanario y Miguel Ángel Revilla hay que sumar los del cantante y actor David Hasselhoff y Bárbara Rey.

El que fuese protagonista de Los vigilantes de la playa o El coche fantástico encarnó a Hipopótamo, y su nombre ya lo puso sobre la mesa Javier Ambrossi en la primera gala que lo vimos cantar. Por su parte, Bárbara Rey se metió en la piel de Troll, una nueva máscara, y que corresponde a los llamados ‘Wild Card’ que se han incorporado a la competición a partir de la tercera gala.

En concreto, en su debut (y despedida), Bárbara Rey cantó el tema Alocá de Rosalía, y engañó a los investigadores con un acento irreconocible, y que Alaska identificó como argentino. Además, en las pistas la veíamos en un instituto, lo que también confundió, pues pensaban que era alguien más joven.

De esta manera, Bárbara Rey ha reaparecido en televisión a lo grande después de que se filtraran sus llamadas de teléfono con el rey emérito, y que comenzaron a ver la luz el pasado mes de septiembre. Sin embargo, hay que destacar que su participación en el concurso fue muy anterior.

Hay que destacar que Mask Singer es un programa que se graba y que puede pasar meses guardado en un cajón hasta que Atresmedia decide su lugar en la parrilla. En concreto, la actual temporada, la cuarta, comenzó a grabarse en otoño de 2023. Muchos recordarán cómo el aguacero que colapsó Madrid el 19 de octubre de ese año provocó que tuviesen que evacuar del plató a los investigadores, con el agua llegándoles a las rodillas.

De esta manera, la vinculación de Bárbara Rey con Mask Singer se enmarca en la misma etapa en la que Antena 3 emitió en abierto Cristo y Rey, la serie protagonizada por Jaime Lorente y Belén Cuesta que retrataba la vida de la vedet de Totana.

“He hecho todo lo posible para que no se supiera que era yo”, admitió Bárbara, una vez se quitó la máscara. Ser eliminada en su primera noche no le sentó nada bien, y admitió estar triste por dejar la competición. “Me hubiera gustado estar más tiempo y cantar más canciones, mi ilusión era estar aquí”, terminaría reconociendo.