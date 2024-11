Carlos Sobera recuerda su televisivo tropiezo con Catherine Deneuve: “Me insultó de arriba abajo”

El presentador Carlos Sobera hizo doblete anoche en la parrila de Cuatro. En primer lugar condujo, como es habitual, First Dates, programa que acaba de cumplir 2000 emisiones recientemente. Y luego fue uno de los invitados de Dani Martínez en el programa Martínez y Hermanos.

Entre otras cuestiones, Carlos quiso recordar una anécdota que le sucedió con otra persona muy conocida, una celebridad del séptimo arte a la que admiraba. Y de la que no guarda un buen recuerdo por cómo se comportó por un problema.

“A mí me insultó de arriba abajo”, relató el también actor, cuando Dani le preguntó que con qué persona de las que admiraba había quedado mal. “Fue con Catherine Deneuve, que me impresionaba porque era buenísima actriz y era guapísima”, le explicaba a Martínez. Su admiración venía, en parte, por todas las películas que había hecho la francesa junto a Luis Buñuel.

Sucedió en un programa que presentaba Anne Igartiburu en la televisión vasca, en el que él trabajaba de guionista. “Sabía que iba a venir y yo quería chupar cámara. Fui a recibirla a la puerta, andamos por el pasillo y me puse a hablar con ella, aunque yo no sé francés”, detallaba. Y es que para él compartir unos diez minutos junto a la actriz era solo algo al alcance de Fernando Rey y pocas personas más.

Todo se torció al pasar por una puerta, que era “de las antiguas de los platós, que medían diez metros, y tenían un marco que hacía un escalón de unos ocho centímetros”. “Ella era muy altiva y nos veía a todos en la mierda, así que no aparté la vista de ella”, seguía narrando. Por eso, se olvidó del escalón en cuestión y la actriz “¡Se metió un hostión del 18! Se puso a gritarme, cuando no me había dirigido la palabra en todo el día”, concluyó la anécdota.

Esta historia con Catherine Deneuve sucedió en el programa Boulevard, antes de que se hiciese conocido en la televisión nacional con su papel en Al salir de clase. En sus memorias, A contracorriente, publicadas este mismo año, también recordaba aquel épico tropiezo.

“Se congeló el mundo. Se mudó el rostro de Igartiburu. Yo quise morirme. Pero la congelación duró poco. En seguida, como una leona herida, como una osa reventada, se levantó la francesa y abrió la boca. Su supuestamente dulce y sexi boca. Nunca había oído tantas palabrotas en francés ni visto tanta ira en una mirada como en la boca y los ojos de la dama francesa”, escribió al respecto.