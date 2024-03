El camino de ida y vuelta de Dani Martínez a Mediaset: "Nunca imitaría a Julio Iglesias, hay que respetarle"

"Algo que me pasó el verano pasado, cuando estaba de vacaciones en Tarifa, es que mucha gente me decía que a ver cuando hacíamos en abierto Martínez y Hermanos", cuenta Dani Martínez. Dicho y hecho. El programa de Fremantle aterriza este lunes en Cuatro (22.50) después de cuatro temporadas y 64 programas en Movistar Plus+.

Sin embargo, la plataforma de Telefónica decidió en noviembre 2023 no continuar con el programa producido por Fremantle pese a su buen rendimiento. La sorpresa saltó un mes más tarde, cuando Mediaset España anunció que se quedaba con el formato para emitirlo en Cuatro en horario de máxima audiencia.

"La vuelta de Dani a casa junto a sus hermanos era un objetivo fundamental. Cuando Fremantle nos planteó la posibilidad de traer la marca al abierto no lo dudamos ni un segundo. Tardamos poquísimo en ponernos de acuerdo", asegura el director de Producción de Contenidos del grupo, Jaime Guerra.

"Mediaset apostó desde el primer momento darle esta nueva vida al programa", añade el director general de Entretenimiento de la factoría de Got Talent. La idea es que Martínez y Hermanos se convierta en "en uno de los fijos de nuestra parrilla", como Código 10, Horizonte y Cuarto Milenio, y que "tenga una duración larga" si la audiencia acompaña.

"Estamos construyendo un Cuatro muy interesante, con una serie de formatos muy establecidos. Dentro de los géneros que tenemos, como la actualidad, la aventura o los sucesos, nos faltaba el entretenimiento", explica Guerra, que califica el espacio como "una fiesta con gente que habitualmente no va a la televisión".

Mediaset no era la única opción

Para Dani Martínez supone un camino de ida y vuelta a Mediaset, tras abandonar Got Talent para centrarse en este programa que estaba hecho a su medida. Agradecido a Movistar porque "lo ha puesto muy fácil" para que Martínez y Hermanos se siguiera emitiendo, el cómico celebra que el "mercado quería el programa". Porque no sólo la opción de Mediaset estaba sobre la mesa.

"Pero tuvimos un encuentro con Jaime [Guerra] y la pasión con la que conocía el formato y la Cuatro que está construyendo me acabó convenciendo. Se asemeja a la Cuatro en la que yo empecé con Tonterías las justas. Han recuperado Noticias Cuatro, Callejeros, a Jon Sistiaga... Me parecía el lugar ideal", asegura Dani que subraya que la cadena ha "respetado" la esencia del formato.

"Hay una máxima que dice que si algo funciona no lo toques mucho, y así va a ser. Martínez y Hermanos va a ser muy reconocible para los espectadores", expresa Briongos. Y es que continuarán secciones fijas como Rompiendo el hielo y La teoría de Instagram o elementos icónicos como el Botón verbenero y El Megatrón. Blanca Suárez, Joaquín Reyes y Lorena Castell serán los primeros famosos que acudirán al renovado plató del programa.

Pasar a la televisión en abierto entraña el riesgo de enfrentarse a las audiencias. "Me levantaré más tarde de las ocho", bromea Dani. "No hemos notado ninguna presión por parte de la cadena ni nos hemos obsesionado con el dato. Si es malo, pasará lo que pasa con todos los programas, pero estaremos orgullosos de que el producto ya haya tenido una vida que he podido disfrutar", expresa Martínez, que espera compaginar la televisión con una gira por España de un nuevo show que está preparando.

Lorena Castell, Blanca Suárez y Joaquín Reyes son los invitados del primer 'Martínez y Hermanos' en Cuatro.

Al preguntarle a Dani Martínez por cómo ha cambiado desde su etapa de Tonterías las justas, el leonés responde que cuando empezó en la radio, allá por 2002, "solo quería imitar y no hablar con mi voz". Cuando dio el salto a la televisión, su objetivo era "imitar a voces caracterizándome", influido por las geniales imitaciones que hacía Carlos Latre en Crónicas Marcianas.

"Tonterías las justas fue el primer programa en el que empecé a hablar como soy. Así que, si echo la vista atrás, empecé sólo imitando y ahora ya presento. Bueno, llevo una tertulia de amigos", dice. "El día que me vi sentado delante de Antonio Banderas dije '¡Joder, cómo ha cambiado mi carrera!'. Ha sido ir soltándome, arriesgar, buscar un camino y, sobre todo, tener la suerte de estar muy bien arropado, tanto de productoras solventes como compañeros como Flo".

Y es que Florentino Fernández ha sido fundamental en su trayectoria. "En Tonterías yo sólo iba a tener una sección y él fue el que dijo 'no, lo va a presentar conmigo'. Me hizo crecer muchísimo", se sincera. "Cuando tenía 18 años, mi referente en EE.UU. era Jim Carrey, pero también lo era Flo. Le veía en El informal, 7 Vidas, El club de la comedia, doblando a Austin Powers...'¡Qué bestia!', pensaba".

Con Flo coincidió en un programa de radio que Juan Ramón Lucas hizo desde la cárcel. "Cuando me llamó para Tonterías las justas, me enseñó que, aquel día, había apuntado en notas: "Dani Martínez: hace voces de puta madre". Y lo cierto es que ahora Dani se ha convertido en el Flo de la época fijándose en la gente que sale en las redes como Esperansa Gracia o Carolina Iglesias.

Dani Martínez, durante el primer programa de 'Martínez y hermanos' en Cuatro.

"La oportunidad está en cualquier sitio", reflexiona recordando que antes no había tantas ventanas. "Fue la época de la explosión de Paramount, donde salieron Joaquín Reyes, Julián López o Dani Mateo, pero yo no tiré por ahí", expresa. "De niño imitaba a Ana Torroja, a Carmen Sevilla, a Lola Flores... pero me cambió la voz y perdí el registro de mujeres".

"Me di cuenta de que se podía vivir de esto cuando un profesor del colegio llamó a mis padres contándoles que hablaba y me despistaba mucho, pero que era gracioso", revela Martínez, que ahora ha abandonado el mundo de las imitaciones. "Mis mejores imitaciones no son conocidas", cuenta Dani recordando el día que emuló a su jefe Manuel Villanueva en Tiempo de juego.

Dani no tiene dudas al asegurar que su mejor imitación en la que hace de Boris Izaguirre. "La tengo muy cuidada y disfruto mucho haciéndola porque sé lo que diría y cómo pensaría". Pero, ¿imitaría a Julio Iglesias, su gran ídolo? "Obvio que le invitaría a mi programa, pero imitarle nunca. Hay que respetarle", responde confesando que prefiere que el cantante no acuda porque se pondría tan nervioso que no sería él.

Volviendo a su fichaje por Mediaset, Dani Martínez no contempla por ahora volver a Got Talent o estrenarse en Factor X -ambos de Fremantle-, porque sólo piensa en Martínez y Hermanos, donde aporta su granito de arena hasta en la cabecera o en el diseño en redes. "Suena a futbolista, pero quiero que funcione. Jaime [Guerra] me dijo hagamos esto bien y luego ya veremos", dice. "Got Talent es un sitio donde siempre estaría dispuesto a volver".