"Se me salió una teta": Adriana Abenia se sincera en TVE sobre el descuido que tuvo en una alfombra roja

Adriana Abenia recordó este domingo en D corazón el descuido que tuvo en una alfombra roja que dejó su pecho izquierdo completamente al descubierto por culpa de un vestido de tirantes. Ocurrió en 2017, cuando la popular presentadora maña atendía a la prensa gráfica en el photocall de los premios GQ.

Un 'tierra trágame' que encajó con el sentido del humor que le caracteriza, al recuperar la instantánea en sus redes sociales. "Tenía preparada otra fotografía, pero ésta me va a acompañar toda la vida". El momento fue rescatado por el programa que presentan Jordi González y Anne Igartiburu los fines de semana en La 1.

Clara Rivas repasó algunos de los estilismos más complicados que han tenido que lucir las famosas en los eventos, y entre ellos se coló este de Adriana Abenia. "Hija, qué bien saliste al paso de este tirante traidor", dijo la periodista del formato de la cadena pública.

La colaboradora reaccionó sonriendo y tapándose su cara con la mano primero. "Allí conocí la cinta de doble cara", dijo la protagonista para después explicar cómo se usa, a petición de Igartiburu. "Si tienes la piel sensible, tampoco es que sea muy apta, pero es mejor eso a que te suceda lo que me ocurrió a mí", aseguró.

Adriana contó que estaba embarazada de dos meses y que lo pasó francamente mal a causa de los síntomas característicos del primer trimestre. A esto se unió que el evento se celebró en noviembre "con un frío, un mal cuerpo, unas náuseas...".

Adriana Abenia recuerda en 'D Corazón' su 'tierra trágame' en una alfombra roja.

"Y, de repente, se me salió una teta y mi marido estaba a otra cosa, que no debería. Tendría que haber estado grabando el momento. Fue Kira Miró la que me avisó, pero claro, ya era demasiado tarde", explicaba la presentadora entre risas.

Adriana lamentó después que nadie le avisó de que tenía su pecho al aire. "No había sororidad. Las mujeres no me dijeron nada, los hombres tampoco...", dijo. Anne le insistió en que hablara a la audiencia sobre la cinta de doble cara. "Tiene pegamento por las dos caras, de manera que la tele no se mueve. Entré en crisis, ¿eh?", expresó.

La tertuliana confirmó que no fue plato de buen gusto lo que le ocurrió. "Yo me habría ido de la fiesta, pero porque me pilló en un momento sensible". Sin embargo, mi marido me dijo: 'Adriana, solo es una teta'. Y yo: 'Claro, como a ti no se te ha salido...", zanjó entre risas.