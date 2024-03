El triunfo de Lucía Sánchez en 'GH Dúo' que demuestra el poder que tiene 'La isla de las tentaciones' en Telecinco

Lucía Sánchez se proclamó ganadora de GH Dúo 2, la edición más extraña y más corta de la historia del reality. La gaditana se impuso en una ajustadísima votación a Asraf Beno (53,1%) en una final que tuvo que posponerse a ayer domingo después de que la aplicación "petara" el pasado jueves ante la avalancha de votos que se estaba produciendo.

Su victoria confirma el poder que tiene La isla de las tentaciones en Telecinco. El reality es el principal activo de audiencias de una cadena que pelea por La 1 por el segundo puesto. Y es que Naomi Asensi, también concursante del programa de Sandra Barneda, logró ganar la última edición de GH VIP...y pese a haber entrado a mitad de concurso.

No obstante, pese a que GH Dúo: El desenlace estiró lo máximo posible el nombre de la ganadora, no mejoró el dato que consiguió la gala de la no final el jueves (18,4%) al obtener un 13% y 1.212.000 espectadores, como reflejan los datos de Kantar Media. Sirvió, eso sí, para imponerse a Secretos de familia en Antena 3 (10,2%) y la película Wonder Woman 1984 en La 1 (11%).

Lo cierto es que el reality que produce Cuarzo se ha convertido en la nueva fábrica de futuros concursantes en Telecinco, algo que recuerda a lo que sucedía hace años con Mujeres y Hombres y Viceversa. De hecho, el programa va dirigido al mismo target, el público más joven. Telecinco lo sabe y de ahí que esta semana vaya a emitir una doble entrega de La isla de las tentaciones.

Volviendo a GH Dúo, la final estuvo marcada por la amenaza de abandono que hizo Lucía Sánchez por el enfrentamiento que tuvo en plato con Manuel González. Pese a pedir perdón a su ex en un primer momento, a la ganadora no le gustó que el público aplaudiera algunos vídeos relacionados con Manuel.

"Como esto siga así, me levanto y me voy. Me levanto y me voy", insistió muy agobiada. Finalmente, las cosas se calmaron y Lucía aguantó. Manuel, tercer clasificado, se tomó su triunfo con deportividad y fue rápidamente a felicitarla dándola un fuerte abrazo. Hay que recordar que Manuel y Lucía entraron en GH Dúo junto a Mayka González en el único trío de la edición.