Rifirrafe entre Jesús Vázquez y Antonia Dell'Atte en 'Bailando con las estrellas' por el concurso de Bruno Vila

A pesar de ser el concursante peor puntuado de la octava gala, Bruno Vila es uno de los participantes más queridos de Bailando con las estrellas. El mozo de Arousa de es inmensamente popular por su participación en Reacción en cadena y eso le ha hecho seguir estando presente en el talent conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. El propio joven gallego reconocía que estaba aprendiendo a lidiar con la fama, provocando un inesperado rifirrafe entre Antonia Dell’Atte y el presentador del programa.

El propio Vila admitía que las cámaras le estaban cambiando y compartía que consideraba que “la fama es como una rosa”, aunque eso no impedía que se aferrase a ella. “Puede parecer muy bonita, pero tiene sus espinas, que son la pérdida de identidad, arriesgarte a quedar mal, que se te tache de algo que no eres...”, razonaba durante la octava gala, en la que no había eliminaciones al ser la de la repesca.

El jurado le insistió en que siguiese con su espíritu humilde y que siga siendo él mismo de manera natural. Aunque Vila dijo que trabajaba en eso, Jesús Vázquez intervino para reconocer que “lidiar con el éxito y la fama es muy difícil”. Sin embargo, el presentador se vio interrumpido súbitamente por Antonia Dell’Atte. La miembro del jurado dejó perplejo a Vázquez por la manera en la que le cortaba.

“¡Basta con lo del éxito! ¡Basta! Se lo merece”, dijo rotundamente desde su posición de juez del jurado. Un acto que molestó bastante al presentador gallego, quien llegó a pedirle a la italiana que le dejase hablar. “¡Eh, eh! ¿Me quieres dejar terminar?”, dijo con gesto de enfado. “Es normal que tengas esas dudas y esos subidones y bajones. La fama tiene sus espinas y tú las estás empezando a ver. No pasa nada, pero tienes que lidiar con eso”, le compartía.

'Bailando con las estrellas'.

Tras darle su consejo, Jesús Vázquez dejó que Dell’Atte hablase, recordándole que él “nunca” le interrumpía. “Él está aquí por sus méritos, no como mucha gente que están en la televisión que vive del cuento”, manifestaba la Italia. “Disfruta de la vida. Hoy eres un héroe y mañana tienes tiempo para ser un gran hombre porque te lo mereces. Y pasa de la crítica”, añadía.

El presentador lanzó una observación, señalando que era una de las “mejores valoraciones” que había dado Dell’Atte. “No le podéis dar esa carga a este chico”, añadía la italiana, lo que terminó provocando que el gallego saltase. “¡Pero quién le está dando ninguna carga! En fin, sigamos”, exclamó, sin entender del todo la queja de la jurado.