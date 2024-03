St. Pedro: "No se puede poner una alfombra en el Benidorm Fest con tantos medios, de noche y con frío"

St. Pedro tocó con las manos la victoria en el pasado Benidorm Fest, lo que le hubiese convertido automáticamente en el representante de España en el Festival de Eurovisión. Tras su actuación en la segunda semifinal, el canario se convirtió en el máximo favorito a la victoria ya que consiguió 164 puntos, quince más que Nebulossa, que ganó la primera semifinal con 149 puntos.

Sin embargo, en la noche de la final se dieron la vuelta a las tornas y, aunque ambos obtuvieron 86 puntos del jurado, el dúo valenciano consiguió dar la campanada y alzarse con el micrófono de bronce tras ganar también el televoto. Nebulossa obtuvo 156 puntos por los 139 de St. Pedro.

A pesar de ello, el canario se muestra muy contento con el papel realizado en el festival y con la posibilidad de haber podido mostrar una adelanto de su primer disco, Esta vida que elegí, en el que homenajea la música tradicional en español. De esta y otras cuestiones hemos charlado con él en BLUPER.

¿Te llegaste a creer en algún que ibas a ser el representante de España en Eurovisión después de ganar tu semifinal?

Cuando pasan esas cosas, siempre digo que el favorito puede flaquear y terminan pasándole por la derecha fácilmente. Así que no me quería ver en esa posición. Yo estaba concentrado en intentar llegar a la final lo mejor posible vocalmente porque no te lo ponen fácil en la organización. Y lo conseguimos: pude defender la canción no tan cómodo como yo hubiera querido. Y en eso era en lo que yo estaba enfocado, en hacer lo mejor para no arrepentirme en el futuro. Acepto los fallos, son parte de mí y de mi vida, pero tampoco es un ruido que me maté y no me deje dormir

¿Hay demasiadas actividades en esa semana?

No es que sean demasiadas actividades, es el timing. Dos días antes de la semifinal tú no puedes poner una alfombra naranja con música de fondo, con tantos medios, de noche, al frío... Yo digo que podemos hacer esa alfombra, hacer unas fotitos y después ir a habitaciones a hacer las entrevistas. Lo digo como aporte constructivo para siguientes ediciones del Benidorm Fest. Yo estoy muy agradecido a Televisión Española porque es verdad que estas entrevistas nos viene bien a todo el mundo, pero quizá hay que pensar en hacerlo de otra manera para poder hacer las entrevistas sin tener que forzar la voz.

Bueno, al contrario que a otros compañeros, a ti se te vio poco en las fiestas...

Yo soy muy sensible. Cuando me salgo del caminito recto, lo pago. Así que me tengo que cuidar mucho.

¿Eres muy crítico contigo mismo?

Sí, claro. Pero aprendí ser crítico conmigo mismo de una forma un poco sana. No soy un dios, no tengo que ser perfecto 100%. Y todo el mundo tiene días malos. No me flagelo, pero sí que es verdad que veo mis fallos. En la primera semifinal, por ejemplo, desafiné como una perra en el momento de amor. Me separé el micro, se me coló el público, me dejé de oír fuerte y desafiné. Esas cosas las veo, las acepto, son parte de mí y de mi vida, ahí queda para siempre, pero tampoco es un ruido que me maté y no me deje dormir.

Pero, ¿cómo se enfrenta uno a la final y a esos nervios sabiendo que en esa nota puedes desafinar?

Son muchos años, la verdad. Y el haber pasado por musicales, aunque fueron a pequeña escala, te da tablas. Aprendes a gestionar. St. Pedro en el Benidorm Fest.

Se ha criticado mucho tu puesta en escena y también se ha hecho humor...

El humor me parece de puta madre, pero no me gusta cuando vienen a faltar. Fáltame a mí que fui quien puso la cara visible, pero al equipo que yo contrate para colaborar conmigo que lo respeten. Te puede haber gustado o no, pero contra mí, contra mi equipo no. Hicimos cambios en la puesta en escena basados en muchas cosas que estaba viendo la gente en Twitter

Si hubieras sido elegido como representante, ¿hubieses cambiado algo de tu puesta en escena?

De hecho, hicimos cambios en la puesta en escena basados en muchas cosas que estaba viendo la gente en Twitter. La propuesta mía era Take a Nap, Sam Vázquez y la gente en Twitter.

O sea, que escuchaste a la gente...

Los eurofans son mucho más expertos en esto que yo.

Bueno, no hay que escuchar siempre a los eurofans, hay que escuchar a la gente que sabe...

Se aprende a escuchar y se aprende a qué escuchar. Y había ideas muy buenas que estaban poniendo en Twitter. De hecho, yo animo a esa gente a que desarrolle puestas en escena y que se dediquen a esto. Que no quede solo en un tuit. No tengan miedo a soñar fuerte, que si lo trabajan, sale.

De todas formas, el objetivo final del Benidorm Fest no debe ser ir solo a Eurovisión...

Yo lo entiendo así. Yo entiendo que cuando tú firmas el contrato con Televisión Española para entrar a Benidorm Fest, tu último objetivo tiene que ser ir a Eurovisión a hacer el mejor papel para representar a tu país. Así es como yo lo entendí. Ese era el precio a pagar por todo lo bueno que te trae después a tu carrera.

¿Pensaste en que presentarte al Benidorm Fest le iba a venir bien a tu carrera?

Realmente no sabía si me iba a venir bien o mal porque al final hay gente que ha salido bastante mal parada del Benidorm Fest también. Yo tenía un disco en las manos, con la mitad de las canciones ya hechas, y simplemente fue decir: '¿por qué no?' No perdemos tanto realmente si no salen bien las cosas.

El Benidorm Fest no deja de ser también una muestra de lo que luego es la industria musical...

Y un escaparate muy tocho. Y hay que agradecerlo porque hay mucha gente trabajando muy fuerte ahí para que eso salga bien todos los años salga mejor o salga peor. St. Pedro en el Benidorm Fest.

¿Tenías muy claro que Dos extraños tenía que ser la canción?

Teníamos dos opciones. No es lo que toca, que es una bachata que rompen en merengue y estaba Dos extraños. Y creímos que Dos extraños iba a llamar bastante más la atención que No es lo que toca simplemente por el hecho de que bailar no es mi fuerte y hubiera tenido que hacer un trabajo ahí para no desmerecer. Y porque pensamos que Dos extraños iba a contrastar muchísimo más con el resto de propuestas, tanto con las bailables como con el resto de baladas al ser precisamente un bolero. No sabía que el bolero había sido declarado patrimonio de la UNESCO hasta tiempo después. Del fracaso se aprende más. Es 100% así. Los palos son los que más te enseñan

¿Te has encontrado como artista desde el St. Pedro que está en La Voz hasta el de ahora?

Cada vez que se saca una canción todos los artistas dicen que ese es su verdadero yo. Yo estoy disfrutando ahora como nunca lo que hago. Estoy disfrutando porque estoy rodeado de un equipo que son literalmente mis colegas, la gente de la disquera, mi management, la gente, mi publicista... Estamos todos a uno y se siente bien. O sea, se siente como que de verdad este es el camino que había que seguir. También te digo que estamos sintiéndolo así por todo lo que hicimos antes y, si no hubiera tenido esos bajones y no hubiera estado allá no tan contento con todo lo que estaba haciendo y tocando todos esos géneros (reggaeton y trap) y aprendiendo de toda esa gente súper talentosa en lo suyo, no estaría apreciando ahora esto como lo aprecio.

Como sociedad, valoramos mucho el triunfo y poco el fracaso...

Y del fracaso se aprende más. Es 100% así. Los palos son los que más te enseñan.

De hecho, de un fracaso amoroso nace Dos extraños...

Nace el disco entero de Esta vida que elegí. Fue mi terapia, literalmente.

Siempre se dice que los artistas, los escritores, los compositores tienden a desnudarse en su obra...

Si tienes suerte y tú te dejas a ti mismo. Si estás preparado de verdad para quitarte todos esos filtros que te llevan a pensar qué va a pensar esa persona, este público, mi disquera, ahí nacen las cosas de verdad.

¿Uno se modera a la hora de hablar de determinadas historias o sentimientos para no hacer daño a las personas de las que está hablando?

Eso va en la personalidad de cada uno. A mí no me gusta hacer daño por hacer daño. Entonces, uno busca las formas de decir las cosas de la forma en que se entienda lo que quieres decir de forma clara, pero sin faltar por faltar. ¿Qué necesidad tiene Shakira, que es una leyenda enorme, de entrar en eso? Si hubiera estado en su posición, le hubiera hecho reconsiderar muchas cosas

Shakira se ve que no pensó así con la canción que le dedicó a Piqué...

Si hubiera estado en la posición de Shakira o si hubiera sido miembro del equipo de Shakira, la hubiera hecho reconsiderar muchas de las cosas que hizo después. ¿Qué necesidad tiene ella, que es una leyenda enorme, de entrar en eso? Yo tengo mi visión, pero es totalmente respetable. A un artista no hay que censurarlo nunca.

¿Cuál es el siguiente paso en tu carrera?

La gira con el disco. Está por confirmar si vamos por toda Europa abriendo para otro artista más grande. Y luego en septiembre estamos cerrando una gira por España en salas así medianas de entre 700 y 1.500 personas.

¿Es la televisión un medio en el que hay que estar?

A ver, no ha sido buscado nunca. En verano estaba flojito de conciertos y surgió lo de La Voz. Y Benidorm Fest fue prácticamente lo mismo. Teníamos todas esas canciones y vimos que se podía presentar una.

¿Te has llevado muchos amigos de Benidorm?

Sí, claro. Tanto reconectar con la gente de Boomerang, que eran los mismos con los que hice La Voz en 2017, como los compañeros. Yo no conocía a Dellacruz, que es un trozo de pan ese hombre, Yoly Saa, Sofía Coll, Jorge González, Roger Padrós, los chicos de Nebulossa que son increíbles. Estuve entrenando con su hijo pequeño, que no lo sabía, y le enseñé a hacer tríceps... Obviamente compartes más con unos que con otros, pero todos me cayeron muy bien. Hubiera estado orgulloso con cualquiera que hubiera representado a España. La polémica de 'Zorra' es necesaria. Tenemos que aprender a hablar de cosas colectivamente sin odiar al que piensa totalmente lo contrario que tú

¿Qué te ha parecido la polémica de Zorra?

Muy necesaria. Tiene que haber conversación. Tenemos que aprender a hablar de cosas colectivamente sin odiar al que piensa totalmente lo contrario que tú.

¿Qué consejo de la darías a futuros candidatos al Benidorm Fest? ¿Y a TVE?