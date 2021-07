‘Mask Singer’: El conocido presentador de Telecinco que estaba tras la máscara de Cocodrilo

La segunda edición de Mask Singer llegaba anoche a su semifinal, y recibía una nueva máscara invitada. Un personaje de mucho sabor español: Paella. Una celebridad que interpretó Dear future husband, de Meghan Trainor, como carta de presentación.

🥘 Paella llena con su aroma el escenario de #MaskSinger y completa la degustación con «Dear future husband», de Meghan Trainor (@Meghan_Trainor) 💍 ¡Rápido! ¿Quién puede ser?



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerSemifinal pic.twitter.com/ioB8OaOgd8 — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 21, 2021

Los investigadores estaban desconcertados. Javier Calvo creía estar ante Marta Sánchez, y su esposo, Javier Ambrossi, se decantó por la deportista Arantxa Sánchez Vicario. Penélope Cruz fue la apuesta de Paz Vega, y José Mota indicó que sería Rosario Flores. Sin embargo, al grito de “¡Quítatela!” se descubrió que en realidad se trataba de la soprano Ainhoa Arteta.

Tras la máscara invitada Paella se escondía… ¡Ainhoa Arteta (@Ainhoarteta)! 😱



Su ingrediente secreto: ¡una voz espectacular que nos ha dejado sin palabras! 🥘 ¿La habías descubierto?



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerSemifinal pic.twitter.com/qysGndiEic — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 21, 2021

La artista explicó que ha estado muy contenta con la experiencia, porque le ha permitido jugar con su voz de una forma a la que ni ella misma está acostumbrada. Eso sí, Ainhoa indicó que el traje de Paella comentó lo ilusionada que estaba porque le saliera una voz tan distinta. Por el contrario, lo más difícil para ella fue cargar con el traje. “Llevarla encima es como llevar un paso de Semana Santa”, explicó.

Hay que recordar que la primera edición de Mask Singer iba a emitirse originalmente en primavera de 2020, y que entonces Ainhoa Arteta iba a ser una de las investigadoras. Sin embargo, con el retraso de la edición hizo que saliese del proyecto y entrase Malú.

Ya en el concurso, Plátano y Cocodrilo estuvieron en la cuerda floja, y el público con sus votos eligió que fuese el rapero Cocodrilo quien se quitase la máscara. Miguel Ríos era la apuesta de Javier Calvo, y Loquillo la de Paz Vega. José Mota apuntó a Carlos Moyá y Javier Ambrossi identificó al cantante y presentador Bertín Osborne.

¡ALUCINANTE! Tras Cocodrilo se escondía… ¡Bertín Osborne (@BertinOsborne)! 🐊 ¿Lo habías descubierto?



Tras sorprendernos en cada gala, ahora toca decirle: «Hasta la vista…» 🎶😉



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerSemifinal pic.twitter.com/spTiGK7Zoz — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 21, 2021

“Ambrossi la ha clavado, macho”, dijo Cocodrilo, que efectivamente, era Bertín Osborne. Así, el artista andaluz ha logrado despistar a todos al dar salida a su lado más rockero, pues su adiós fue con el tema You shook me all night long de AC/DC. El programa le permitió también hablar de su admiración hacia Bruce Springsteen. “Ha sido la experiencia más divertida de mi vida”, aseguró Bertín Osborne en su adiós a Mask Singer.

🐊 Cocodrilo tiene muchas ganas de llegar a la Gran Final de #MaskSinger, por eso ha decidido luchar por su puesto con un verdadero temazo: «You shook me all night long», de AC/DC (@acdc) 🤘 ¿Algún sospechoso?



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerSemifinal pic.twitter.com/Q40p5Ov0uJ — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 21, 2021

Sigue los temas que te interesan