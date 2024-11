Ana Rosa defiende a Elisa Mouliaá de las últimas críticas con una confesión personal: "Utilicé unas gotitas de CBD"

Entre otros asuntos en escaleta, este lunes, Ana Rosa Quintana tuvo una conexión con Elisa Mouliaá en TardeAR. La actriz charló con la presentadora sobre las últimas novedades de su denuncia a Íñigo Errejón por presunto acoso sexual. El programa de Telecinco arrancó la semana liderando su franja, con un 10,2% y 814.000 espectadores de media.

Ya hacia el final de la entrevista, Mouliaá confesaba no estar "acostumbrada" a tener tantas miradas pendientes de lo que hace o deja de hacer: "Yo siempre he trabajado siendo actriz, teniendo un proyectito, ganándome al público con mi trabajo. De repente, este linchamiento de 'te creo o no te creo'...".

Elisa aseguró que recibía "insultos por la calle y por teléfono": "Es gente que te falta el respeto, que te manda mails sin haberse leído la historia o haber entendido todo". Fue entonces cuando Ana Rosa preguntó a la entrevistada por el cierre de su negocio.

"Pues yo tenía una página de Instagram donde vendía mi negocio. Tengo un negocio de productos premium con alto contenido en CBD, que se supone que es medicinal y demás. Combate el estrés, la ansiedad, la artritis, la migraña y las afecciones relacionadas con el cortisol", narró la colaboradora de Zapeando.

La conductora del magacín vespertino añadió que también era un alivio durante el tratamiento contra un cáncer. Es más, habló en primera persona y reconoció que había utilizado CBD durante su proceso contra el cáncer de mama que le fue detectado en el otoño de 2021.

Ana Rosa Quintana y Elisa Mouliaá, en 'TardeAR' Mediaset España

"Bueno, tengo que decir que también con el cáncer. Yo utilicé unas gotitas de CBD cuando estaba con todos los tratamientos, con la quimioterapia, etc. Incluso champú con CBD. Quiero decir que es algo que está absolutamente legalizado, que existe. Es un producto derivado de la marihuana, pero no es psicoactivo", aclaraba la comunicadora de Usera.

De esta manera, Quintana señalaba que, simplemente, procede de "la planta" de la marihuana. La conductora de TardeAR trató de responder así a las críticas que Elisa Mouliaá se ha llevado por regentar este tipo de negocio: "Esto es porque, claro, si hay algún idiota, absurdo, incompetente y analfabeto que se mete con una persona porque tiene una página, pues, claro...".