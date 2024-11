La nueva vida de Carlos Lozano: de presentar 'Operación Triunfo' y 'Sálvame' a su idílico retiro televisivo en el campo

Resulta complicado encontrar a alguien que no haya visto en la pequeña pantalla a Carlos Lozano. El conocido presentador madrileño ha ocupado horas y horas de directos en diferentes cadenas, desde Telecinco, Antena 3, Telemadrid o TVE.

La ruleta de la fortuna fue el primer proyecto televisivo de Lozano, allá por el año 1996. Después de esta aventura acompañó a Terelu Campos en Telemadrid con el magacín Con T de tarde, además de presentar en solitario ¡Hola mamá, soy yo! y Adivina, Adivinanza. Aunque su primer bombazo en televisión viene de la mano de Operación Triunfo, donde ejerció de presentador desde 2001 a 2004.

Pero en los últimos años, el carismático Lozano volvió a la primera escena tras aceptar la aventura de Gran Hermano VIP, en 2016. Este renacimiento televisivo le condujo a ser el elegido para presentar Granjero busca esposa y Sálvame Snow Week.

Lozano volvió a ser importante en televisión y formó parte de la familia Sálvame donde se convirtió en el defensor de la audiencia, presentador de Sálvame Sandía y sustituto ocasional de Jorge Javier Vázquez durante el verano.

Pero su vida cambió radicalmente en 2022, cuando decidió abandonar la pequeña pantalla para empezar una nueva vida alejada de los focos. Lozano apostó por trasladarse a vivir en el campo y este pasado lunes se le pudo ver de nuevo en Madrid, en la presentación del libro de su amiga Lydia Lozano, La Venganza de la Llorona.

"Es una gran amiga. Yo no pensaba salir hoy ni bajar a Madrid. En la sierra, que es donde vivo, yo me levanto a las siete de la mañana y me acuesto a las diez. Estoy muy contento. Ha merecido la pena salir de casa y ver a todos mis compañeros", se expresaba Lozano a los medios presentes en la presentación.

Además, el popular presentador no dudó en explicar a los presentes los detalles de su nueva vida: "Me fui, me limpié mucho y tengo una vida nueva. Tengo mi casita en un pueblo, mis animales, mi granjilla y mis perros y vivo en la naturaleza absoluta y me cuido mucho".

Más allá de hablar de su nueva vida idílica en el campo, Lozano también comentó su posible vuelta a la pequeña pantalla. "Volveré porque al final llevo toda la vida en esto", apuntaba el expresentador de Operación Triunfo.

De esta manera, Lozano afirmaba que no le ha llegado la oferta adecuada en este momento de su vida: "Para hacer algo que no te apetezca, y con algunas cosas que te ofrecen es mejor quedarte en tu casa y no salir de ella. El dinero no es lo más importante, y a mí me ha dado igual siempre. Por eso puedo permitirme elegir. Aceptar algo que te desagrada es traicionarte a ti mismo".

Por último, sorprendió a los presentes y soltó una exclusiva: "Ahora voy a volver, y haré lo que me apetezca. Se trata de un proyecto del que os hablaré más adelante, de momento no puedo".

Uno de los motivos de la desaparición de Lozano de la televisión fueron los diferentes enfrentamientos con su expareja Miriam Saavedra. Dijo adiós a Mediaset, y a la televisión en general, y apostó por empezar una vida nueva en una finca rústica alejada del ajetreado día de la capital. Pero todo indica que no tardaremos de verle de nuevo en su hábitat preferida: el mundo de la televisión.