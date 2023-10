Carlos Lozano y su nueva vida a lo Heidi en el campo: "Llevo tres años sin hacer el amor, hago sexo tántrico"

A Carlos Lozano parece que le gustó tanto la experiencia de presentar Granjero busca esposa, que ahora ha decidido buscar esa paz que no le daban los platós de televisión y pasar a vivir lejos de la ciudad en una granja en mitad del campo. El presentador vivió una segunda juventud tras su paso por GH VIP, y su relación con Miriam Saavedra copó las portadas de las revistas de corazón, así como las escaletas de Sálvame.

Pero de un tiempo a esta parte, le perdimos la pista completamente. Hasta ahora. Socialité dio con su paradero actual este domingo. "Estoy desaparecido porque quiero, me siguen los perros, los cerdos, las gallinas... ¡Como Heidi! Yo con un bocadillo tiro para el día, pero date cuenta de que con mis patatas, mis pimientos y mis tomates también me alimento, además tan mal no estoy, que yo tengo mis ahorritos y mis inversiones", explicaba mediante conversación telefónica al programa de La Fábrica de la tele.

Más allá de su capacidad de autosuficiencia, lo verdaderamente impactante es que Carlos Lozano se haya centrado en conectar con la naturaleza, dejando el amor en un segundo plano. De hecho, desde que rompiera con la peruana allá por 2018, ninguna otra mujer ha ocupado su corazón. "Hace casi tres años que no hago el amor, prácticamente se me ha olvidado", señaló revelando que práctica "sexo tántrico".

El presentador madrileño de 60 años, además, mostró un tono más conciliador con Mónica Hoyos, la madre de su hija Laura, y con la que ahora sí tiene relación: "De hecho, el último viaje que hice fue con ella y con mi hija a Marruecos, justo antes de que pasara lo del terremoto".

Como los espectadores con más memoria recordarán, Carlos Lozano fue uno de los rostros más exitosos de la televisión durante años. Tras desfilar como modelo para Versace y Armani o París, Milán, Nueva York o Japón, acabó fichando por Telecinco para presentar La ruleta de la fortuna. Luego pasó a Telemadrid para copresentar Con T de Tarde junto a Terelu Campos.

Pero todo el mundo le recuerda por Operación Triunfo, al pilotar las tres primeras ediciones del talent musical que supuso todo un boom en el sector. Después de unos años alejado de la primera línea televisiva, Telecinco le recuperó como concursante de GH VIP y Supervivientes. Y hasta llegó a presentar Sálvame de forma ocasional.

