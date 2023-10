Ana Rosa Quintana, sobre Sonsoles Ónega: “Es buena, de otro modo, no la hubiera contratado yo”

Las tardes de Antena 3 y Telecinco viven una fuerte competencia. En Antena 3 está Sonsoles Ónega con Y ahora, Sonsoles, que no tiene publicidad para conseguir un buen dato. Y en Telecinco, TardeAR, con Ana Rosa Quintana, que ha modificado su horario y su estructura para mejorar sus audiencias, como ya analizamos.

En una entrevista para Informalia, Ana Rosa ha hablado de la que un día fuese su trabajadora, pues Ónega conducía Ya es mediodía, producido por Unicorn Content. “Es buena, de otro modo, no la hubiera contratado yo”, sentencia la presentadora de Usera. “Le doy la enhorabuena por el premio Planeta”, añade.

En la misma charla, Quintana ha sido preguntada por su presentador favorito, dejando a un lado los de la casa, Mediaset, y le han dado como opciones a Pablo Motos, Sonsoles Ónega y David Broncano. En ese sentido, Ana Rosa tiene clara su respuesta: “Pablo Motos”. “Me encanta, me parece un genio. Y luego está el formato, El Hormiguero”, añade, sobre el magacín nocturno de Antena 3, que suele convertirse, a menudo, en el programa más visto de todo el día.

“Yo los veo todos. A mí, Broncano me parece un descubrimiento y que lo lleva por un terreno que sólo lo puede llevar él. Pablo tiene un formato... Es que es cada uno tiene un formato muy, muy definido. Si tuviera que elegir uno sería posiblemente Pablo Motos”, asegura. Sin embargo, para Ana Rosa el mejor realizando entrevistas es Carlos Alsina.

Sobre la lucha en las tardes, la presentadora asegura que “es muy complicado”, pues destaca cómo en La 1 “no tiene publicidad pero tiene culebrones desde hace mucho tiempo con un público muy fiel, y con la otra cadena, que es Antena 3, no tiene publicidad”. Así, reflexiona que si levantar las tardes de Telecinco fuese una cosa sencilla no se lo habrían encargado a ella. “Mediaset está buscando otra vía, otro público, dejando atrás unos años que, por una parte, han sido estupendos en cuanto audiencias y económicamente. Pero también los proyectos se agotan. Y cambiar al público lleva un tiempo”.

En la actualidad, TardeAR ocupa la franja que antaño tuvo Sálvame, el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez. Y vaticina que en Telecinco el de Badalona “tendrá un papel seguro” porque “sigue siendo un valor”. Su último gran proyecto fue Cuentos chinos, que pinchó, precisamente, frente a El Hormiguero, y fue cancelado tras 10 entregas. “Hay veces que aciertas y otras que no. Esto no te hace ni mejor ni peor”, relata. Y aclara que “nunca me he llevado mal con La Fábrica de la Tele, nunca, nunca, nunca. Lo que pasa es hay determinadas personas que se empeñan en intentar confrontar con nosotros”.

