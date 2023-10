Para La La Love You fue “un punto de inflexión” que Amaia los recomendase en ‘La Resistencia’

La La Love You en 'Socialité'.

El grupo musical La La Love You ha dado una entrevista al programa Socialité. Así, este domingo, la banda musical repasó su trayectoria para el magacín que produce La Fábrica de la Tele, y han comenzado hablando del que, sin duda, es su mayor hit, El fin del mundo. “Sacamos el fin del mundo un par de mesecitos antes de que estallara toda la pandemia y no para de crecer todo hasta el día de hoy

La banda arrancó en el año 2006 con David y Roberto, y actualmente comparten escenario con Lydia y Óscar. En el año 2009 participaron en la preselección de Eurovisión que RTVE convocó a través de la plataforma Myspace, con el tema Dame un beso. “Guardamos un recuerdo superbonito, y llegamos a la gran final. Y los favoritos de aquel año éramos La La Love You, Melody y Soraya, que finalmente fue quien acudió a Eurovisión”, rememora David. “Y quedó última”, soltaba como broma justo después (si bien, en realidad, quedó penúltima).

No ha sido la única vez que la televisión les ayudó en su carrera. En el año 2019, Amaia Romero acudió como invitada a La Resistencia, y le contó a David Broncano que ella era una gran seguidora del grupo. “Fue un punto de inflexión muy muy importante en La La Love You. Nos dio un altavoz que nos vino muy bien. Las canciones se hicieron muy virales, debemos mucho Amaia y se lo agradecemos mucho”, explicaban.

Gracias a que Amaia habló de ellos varió incluso su público, pues a sus conciertos iban personas más mayores, y empezaron a ver a adolescentes haciendo cola. Ahora se enfrentan a un nuevo reto profesional, y es que en marzo tienen un concierto para 15.000 espectadores en el Wizink Center de Madrid, algo que les impone mucho, tal como detalló Lydia. “Yo creo que es mucho más que un sueño cumplido, no creo que ni siquiera no sabemos atrevido a soñar tan grande”, añadían sobre esa cita. En ese sentido, Socialité ha explicado que no fue hasta 2021 cuando los componentes del grupo pudieron dejar sus trabajos para poder vivir plenamente de la música.

El caso de La La Love You puede recordar al de El Kanka. El cantautor malagueño tenía en el año 2017 un público fiel pero limitado, y gracias a que Amaia Romero comenzó a tocar y cantar sus temas dentro de la academia su popularidad se disparó. Cuando salió de la academia ambos se conocieron, y llegaron a cantar juntos en varias ocasiones.

