Soraya Arnelas: "Solamente participaría en Eurovisión a nivel de autora, pero no de intérprete"

Coincidiendo con su 40 cumpleaños, Soraya Arnelas ha querido regresar a las pistas de baile con Segunda parte, un tema pop-dance de corte elegante y sofisticado, el género que mayores éxitos ha dado a la cantante desde que arrancara su andadura con Mi mundo sin ti tras quedar segunda en Operación Triunfo en 2005.

Lo hace después de que su anterior trabajo, Luces y sombras, se convirtiera en una auténtica catarsis cantando no solo sobre las luces que formaban parte de su vida, sino también de las sombras, tocando así su parte más natural.

Con motivo del lanzamiento este viernes 11 de noviembre del single producido por Ander Pérez (Dime, de Beth) y del vídeo obra de Cristian López Fernández, desde BLUPER hemos querido hablar con la extremeña.

Musicalmente vuelves al dance...

Bueno, es pop-dance. No llega a ser tan dance, tiene toques electrónicos, pero va ser un pop. Lo que va a ser sobre todo muy impactante es la imagen.

¿Y por qué ese regreso?

Porque te lo pide el cuerpo, es como un grito dentro… Al cumplir este año 40 años es como que de repente te plantas delante del espejo y dices: ¡Coño, pues estoy estupendo! He conseguido lo que quería, me encuentro bien. Y eso, toda esa seguridad, esa experiencia, es el bagaje. Y se te arma tu proyecto musical y no te importa arriesgar. De hecho, quiero arriesgar un poco más.

Lo bueno es que tú nunca has perdido la esencia...

No me suelo dejar llevar por las modas. No soy así.

De cara al Benidorm Fest, ¿tienes algún favorito?

Agoney. De hecho, yo fui de los que le empujaron. El último empujón para presentarse fui yo quién se lo dio. Al principio no lo tenía muy claro, pero hablando con amigos y tal, al final todos le dijimos lo mismo. Es una gran oportunidad. El festival, ahora más que nunca, tiene un nivel increíble. Hay que ir. Conociéndolo va a hacer algo brutal.

¿Le has dado algún consejo?

Sí, le he dicho que no preste mucha atención a las redes sociales. Que se centre en el proyecto suyo musical y que deje las redes sociales en la medida de las posibilidades.

¿Pueden hacer mucho daño?

Y el mundo eurovisivo ya sabes que es muy dramático. Que se centre en su proyecto y si finalmente él es nuestro representante, que ahí es donde viene todo tan condensado, que se centre a tope.

¿A ti te gustaría volver a intentarlo?

No. Es un no rotundo. Un no definitivo. Yo solamente participaría en Eurovisión a nivel de autora, pero no de intérprete.

Hace unos días fue el cumpleaños de tu hija pequeña. ¿Está siendo un año bueno?

Sí, gracias a Dios. Aunque está siendo un año complicado porque es verdad que Olivia se está poniendo malita todo el rato. A Manuela no le pasa lo mismo pero, bueno, son cosas de niños y es algo normal. Pasamos un día familiar muy bonito y es algo que a mí me gusta: complementar mi trabajo con el tema familiar. Es el momento de disfrutar al máximo ambas cosas.

Soraya Arnelas Gtres

¿Se te hace complicado conciliar?

Sí. Aunque afortunadamente tengo una pareja que trabaja en casa y me echa una mano. Pero tengo amigos que lo tienen imposible.

Se critica que hay niveles muy bajos de natalidad...

Pero, ¿qué quieren? ¿Que tengamos hijos así? Si nos dieran ayudas...

Además tú tienes tu faceta de empresaria con la marca Chochete...

Es que yo estoy a todo. Ahora me voy a Estados Unidos para terminar mi nueva música y con un montón de proyectos. Si al final quieres dar el 200% para tu trabajo, que es lo mínimo que le puedes dar, a veces hay que lidiar con esto.

Sigue los temas que te interesan