Movistar Plus+ bucea en el docureality con 'Las Berrocal': así culmina la plataforma su transición a una nueva era

Imagen de 'Las Berrocal', 'docureality' de Movistar Plus+ Movistar Plus+

Desde su lanzamiento en julio de 2015, Movistar Plus+ destacó por unos contenidos diferentes a los de la televisión lineal. En pocos meses, Telefónica fue comprobando que programas como Likes o Late Motiv empezaban hacerse conocidos en redes sociales gracias a sus fragmentos virales.

La empresa con sede en Tres Cantos supo aprovechar al máximo esta oportunidad en 2018, año en que se estrenó La Resistencia. Sin embargo, casi una década después de aquella fusión entre Canal + y Movistar TV, la estrategia de la plataforma ha cambiado completamente.

El proceso de transformación empezó en julio de 2023 con la desaparición de #0. Los responsables de Movistar Plus+ llegaron a la conclusión de que el diferido había ganado terreno entre sus abonados y no tenía sentido mantener un canal lineal.

Lo argumentaba Jorge Ortiz de Landázuri, gerente de contenidos, en declaraciones a EL ESPAÑOL a principios de 2024: "Ahora no nos importa que un proyecto pueda ser de tres episodios aunque tengan un presupuesto mayor porque no tenemos que atender a esas horas en parrilla".

De estas palabras se podía extraer que en los planes de futuro de Movistar Plus+ estaba ahondar en géneros que ya triunfaban en otras plataformas. Series documentales, true crimes y, ahora, el docureality local. El primero ya es una realidad: se centrará en Vicky Martín Berrocal y las mujeres que forman parte de su entorno.

Vicky Martín Berrocal en ‘TardeAR’. Mediaset España

Las Berrocal consta de 4 episodios, es una producción de The Pool -El mejor de la historia, La Noche D, Wifi Leaks...- y se centrará en "cuatro mujeres con personalidades arrebatadoras, con una manera muy particular de mirar la vida". Estas "van a desnudarse para dejarnos entrar en su mundo, lleno de luces y sombras". Así lo descubrió la plataforma en la presentación de proyectos que tuvo lugar el pasado 9 de octubre.

El formato de The Pool es la primera piedra de lo que parece que será la tendencia en la casa en los años venideros. Por el momento, de sus competidores, Netflix es el que más está apostando por el género del docureality centrado en personajes muy nuestros: Georgina Rodríguez, Tamara Falcó o la 'tropa' de Sálvame.

La idea de centrar los productos en rostros conocidos para el público español se extiende a todo su área de No Ficción. Supergarcía, Lina, Locomía, Raphaelismo, No tenéis ni puta idea, Macarena o Bisbal...

El último movimiento de Movistar Plus+ en este sentido tiene como protagonista a Leiva. Pronto verá la luz un documental sobre la última gira del cantante y el posterior parón de su carrera por una operación de cuerdas vocales.

Las marcas que quedaron fuera

Fuera del nuevo rumbo de Movistar Plus+ quedan grandes marcas que, actualmente, o no se están emitiendo, o que han sido rescatadas por cadenas generalistas. Primero, echó el cierre el Late Motiv de Andreu Buenafuente. Después, salieron Martínez y Hermanos, ahora en Cuatro, y That's My Jam, cuyos derechos ha adquirido RTVE.

En 2024, tras la retirada de Showriano, la marcha de David Broncano completó esta transición hacia otra era. El pasado julio, llegaba a su fin el contrato entre el grupo y El Terrat, de manera que La Resistencia se mudó a la cadena pública. Un fichaje que levantó una enorme polvareda, pero que está rindiendo con creces en la Corporación.