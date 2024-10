Alfonso Arús se mofa en laSexta del vídeo viral de Georgina cocinando tortilla de patatas: "Tiene una pinta..."

Georgina Rodríguez ha vuelto a hacerse viral en redes sociales. La mujer de Cristiano Ronaldo sorprendía a sus seguidores este domingo con su peculiar forma de hacer tortilla de patatas. "Os voy a regalar mi receta", comenzó diciendo la influencer en el vídeo, publicado en su cuenta de Instagram.

En el vídeo, que acumula más de dos millones de 'me gusta', Georgina se lanza, desde su lujosa cocina, a cocinar su versión de uno de los platos españoles más famosos. Para ello, explica, será necesario "huevos camperos, cebolla, patatas, aceite virgen extra de oliva y sal del Himalaya".

"Mi tortilla es una de las mejores del mundo. Bueno, y la de mi madre también es espectacular", asegura la influencer, que muestra cómo prepara el plato, paso a paso. Como no podía ser de otra forma, en Aruseros han comentado el particular vídeo, que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales.

"Tenemos que hablar de Georgina porque ha dado un paso más como influencer y ahora también realiza ricas recetas de cocina", introducía Alfonso Arús. Los colaboradores del programa de laSexta no se cortaban a la hora de criticar la receta de la tortilla de la esposa de Cristiano Ronaldo.

"Es obvio que ha probado pocas tortillas porque si esta es una de las mejores que ha probado en toda su vida... tiene una mala pinta...", aseguró el presentador de Aruseros.

Del "puré" a las gafas de Chanel

Los colaboradores del programa matinal han comentado varias anécdotas del vídeo de Georgina, como la forma en la que corta las patatas. "Se nota que tiene dinero, cómo pela las patatas. Hay que apurar un poco más", ha señalado Hans Arús.

Otro de los momentos más comentados del vídeo ha sido la forma en la que la influencer mezcla el huevo con la patata. "Me encanta cómo ha cogido el cucharón", ha asegurado Angie. "Es cemento, cuando lo está mezclando, es una pasta... es puré", ha señalado otra de las colaboradoras del programa de laSexta.

'Aruseros' comenta el vídeo viral de Georgina. laSexta

Otra de las cuestiones que no ha pasado desapercibida del vídeo de Georgina ha sido su look para cocinar, un elegante vestido, que combina con complementos de lujo. "A mí me gusta la gargantilla de brillantes", ha señalado Angie. También han llamado la atención las ganas de Chanel que la influencer se pone para que no le lloren los ojos al cortar cebolla: "Aquí se equivoca porque tendrían que ser de natación, porque en esas entra".

Mientras prepara la tortilla de patatas, Georgina pica unos trocitos de secallona, un tipo de fuet típico en Cataluña. "Yo no soy mucho de cocinar, soy más de comer", asegura la influencer, mientras prueba un trozo del embutido. Un producto que, tal y como ha señalado Angie, parecía que fuera a incluir en la tortilla.

Los colaboradores han comentado el vídeo con su habitual tono de humor, al que se ha unido Alfonso Arús: "¿Os vais a atrever a cuestionar ahora las habilidades de Georgina en la cocina?", ha asegurado el presentador. "Yo no me atreveré, pero puedo decir que he probado una igual en el cole, idéntica, es el mismo color, se engancha en el techo", ha respondido Hans.

En cualquier caso, lo cierto es que el vídeo ha suscitado comentarios de todo tipo. Además, al final, cuenta con la participación de alguno de sus hijos, que comentan la gran 'hazaña' de la influencer. "Qué buena pinta tiene", exclama Cristiano Ronaldo Jr. "Así es como se hace una tortilla a lo 'Gio'", finaliza la mujer del futbolista.