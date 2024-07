De la salida de Andreu Buenafuente a la de David Broncano: el fin de una era en Movistar Plus+

Los presentadores Andreu Buenafuente y David Broncano Movistar Plus+

EL 1 de febrero de 2018 aterrizaba La Resistencia en Movistar Plus+. David Broncano asumía entonces su primer gran reto como presentador, quizá sin esperar que su 'show' se convertiría en una referencia televisiva. Un formato por el que acabaría interesándose Televisión Española, donde desembarcará en cuestión de meses.

Hubo un momento -hasta finales de 2021- en que convivían en la parrilla del extinto #0 dos maneras de hacer humor, pero ambas firmadas por la misma productora, El Terrat. Entre Broncano y Andreu Buenafuente, pusieron en el mapa del entretenimiento a la plataforma de Telefónica.

Casi tres años después de que echase el cierre el programa de Buenafuente, ahora es el presentador jiennense el que se despide de la cadena de pago. Como ocurrió con Andreu, Broncano acabó erigiéndose como presentador estandarte de la misma.

Con el traslado de La Resistencia a la pública, Movistar Plus+ completa su transición hacia una clara reformulación, que arrancó con la supresión del canal #0 y continuó por desprenderse de espacios como Late Motiv, Showriano, That's My Jam o Martínez y Hermanos. Los dos últimos tienen hueco en la pequeña pantalla lineal, en la cadena pública y en Cuatro, respectivamente.

La nueva estrategia de la empresa con sede en Tres Cantos pasa por una apuesta por géneros con ingente tirón tanto en ventanas generalistas como en 'streaming': docuseries, 'factuals'... Además, es notorio que Movistar está poniendo el foco en historias locales, con productos como Lina, Perrea, perrea o Macarena.

Escaparate más gamberro

Los datos dirán si Movistar Plus+ echará de menos La Resistencia, pero lo cierto es que el formato de El Terrat ha dado importantes alegrías a la plataforma, cuyos éxitos no se miden con los mismos parámetros que los de la televisión tradicional.

De la fuerte conexión del programa con el público tiene bastante culpa la viralidad de los fragmentos de entrevistas y, en general, de momentos divertidos de Broncano y los suyos. Lo más reconocible para el público son sus preguntas a los invitados sobre cuánto dinero tienen en el banco y cuánto sexo han tenido en el último mes.

Jorge Ponce, de 'La Resistencia', pasea en taque por Madrid Movistar Plus+

Ni siquiera han coincidido en franja, pero Broncano, en el sentir popular, se erigió como la 'competencia' de El Hormiguero de Pablo Motos. Paradójicamente, a partir de septiembre, sí que se enfrentarán, en lo que se prevé uno de los duelos más potentes del curso que viene.

La Resistencia ha sido el otro escaparate de promoción de famosos de nuestra televisión. David, Ricardo Castellá y Jorge Ponce se centraron en ir más allá de la mera "promosió" y han sabido dar forma a una alternativa diferente, con altas dosis de 'gamberreo' y surrealismo.

Desgaste de audiencia

La próxima temporada, el reto de David Broncano y el equipo de La Resistencia no es menor, precisamente. El cambio de aires podría ser más que positivo, por el evidente desgaste que ha sufrido en los últimos años -del 16,4% de cuota sobre el pago en 2021 pasó a un 2,2% en marzo de 2024-.

Se trata de una nueva oportunidad tanto para quienes hacen posible el espacio como para RTVE, que con el fichaje desea rascar a ese público joven que siempre se le ha dado tan bien a David. El andaluz tendrá que buscar el equilibrio entre ajustarse al Manual de Estilo de la Corporación y mantener su esencia.

David Broncano y Amaia Romero, en 'La Resistencia' Movistar Plus+

La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, remarcó en su momento que "la productora gozará de libertad de producción y creativa", aunque la casa se reserva el derecho a veto para realizar "las modificaciones que resulten necesarias para adecuar el contenido de los guiones y demás aportaciones creativas".

Sea como sea, en la siguiente etapa, David Broncano entra en el juego de las audiencias generalistas. Y está claro que sus rivales, Pablo Motos en Antena 3, y Carlos Latre en Telecinco, no le van a poner las cosas fáciles en el cotizado 'access prime time'.