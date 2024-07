Arturo Valls descoloca a David Broncano al responder a sus preguntas sobre sexo y dinero: "Esto nunca había pasado"

Arturo Valls acudió este martes a La Resistencia para presentar su última película, Mala persona. Más allá de la mera promoción de la cinta, el presentador entró al juego de responder a las preguntas clásicas del Movistar Plus+ y lo hizo de la manera más original posible.

"A ver, nos quedarían las preguntas clásicas", advertía David Broncano, mientras el invitado recordaba que hubo una época en la que no las formulaba. "El Ministerio de Interior nos lo pedía. Tenían que ir recopilando información", bromeó el jiennense. "Claro, claro, Hacienda, que te dijo: 'Vuelve a hacer esto que...'", añadió Valls.

Según Broncano, "a la gente le interesa saber cuánto dinero tienen los presentadores de televisión porque intuye que han ganado pasta". "A ver, hoy no me he traído a mi hijo. La última vez me lo traje para no responder", reconoció Arturo, rehusando contestar.

"Da el dato exacto, Arturo. ¿Qué te cuesta? Da un dato real", insistió el conductor de la plataforma de Telefónica. Sin más, el valenciano soltó un "ocho" y dejó totalmente desconcertado a su compañero. "Ocho. Millón arriba, millón abajo. Y lo otro también", remataba Valls.

David, en principio, no parecía haberse dado cuenta de que la respuesta era para las dos cuestiones habituales, y no solo la económica: "Esto lo ponemos en un Excel que va directamente al Ministerio. A raíz de ahí, ya chequean cuentas. Esto nos lleva a la siguiente pregunta...".

Arturo Valls y David Broncano, en 'La Resistencia' Movistar Plus+

Sin embargo, el cómico le cortó: "No, no, ocho. Con ocho contesto a todo. ¿No te había pasado nunca?". Broncano no daba crédito: "No, esto no había pasado. Entonces... Bien por un lado y mal por otro, ¿no? Ocho está bien, incluye pajas y todo".

Nunca seis ceros se dijeron dijeron de forma más clara sin nombrarlos.



Que disfrute @ArturoValls, si da gusto verle. pic.twitter.com/8kChclZDY0 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 2, 2024

"Es que dar una respuesta que valga para las dos no es nada fácil. Normalmente, si tienes menos de un millón de euros, ya no vas a decir 100.000 para lo otro. No vale para las dos", asumía el comunicador andaluz, si bien el entrevistado difería.

"Hombre, ocho en un mes, con todo... No está mal. Es que la gente que viene aquí está todo el día follando", señaló Arturo Valls. Eso sí, Grison, señalaba la parte positiva de su contestación: "Sí, Arturo, pero no tiene ocho millones en el banco".