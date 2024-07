Tremenda bronca de Olga Moreno y Lola con Abraham en 'Supervivientes All Stars': el surrealista motivo

La tensión empieza a cortarse con cuchillo en Supervivientes All Stars. La prueba de ello es la tremenda discusión que han tenido Olga Moreno y Lola Mencía con Abraham García. ¿El desencadenante de todo? Aunque pueda parecer extraño, un simple 'risotto'.

Sucedió cuando Alejandro Nieto preparó el plato típico de Italia. El que fue participante de Gandía Shore le dio el último toque a la comida, removiendo el caldero para que los ingredientes quedasen perfectamente ligados.

El joven, satisfecho de su acción, comentó que no iba a ocuparse de la comida el día siguiente al considerar que ya había ayudado lo suficiente con el 'risotto'. Mientras, Mencía y Moreno se reían del 'esfuerzo' que había hecho su compañero. Al día siguiente, la exmujer de Antonio David Flores siguió bromeando sobre el chico y este no pudo más.

Abraham se molestó, sobre todo por el hecho de que los chistes fueran por la espalda: "Es más falsa aquí la gente. Aquí las palmeras que tienen menos personalidad que la hostia están todo el rato metiendo mierda. No tenéis la suficiente edad para decir las cosas a la cara".

La sevillana repetía una y otra vez que se trataba de una simple "broma", pero de poco sirvió la justificación a su compañero, que se la había tomado como un ataque personal. Este martes, en Tierra de nadie, Jorge Javier Vázquez sacaba el tema a relucir: "Lo que da de sí un 'risotto'".

Olga no dudó en defenderse: "No se puede hacer ningún broma aquí. Yo me quedo callada, tranquila, y vamos a estar como en la 'mili'. Yo, maleducada, no soy. No soy palmera de nadie. Un día que si 'palmera', otro día yo qué sé... Cada día dice una cosa. Voy a estar más callada que en misa".

Abraham no da su brazo a torcer