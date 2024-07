Maniobra sorpresa de Telecinco: contraataca el estreno de 'El Grand Prix' con 'Supervivientes All Stars'

Los espectadores tendrán que elegir entre Supervivientes All Stars y El Grand Prix. Telecinco enfrentará la edición especial del reality contra la nueva temporada del programa que presenta Ramón García en La 1, después de que la cadena de Mediaset, en un movimiento sorpresa, moviese la gala de los martes al lunes.

El canal de Fuencarral reaccionaba así al anuncio que hizo TVE este domingo, en los prolegómenos del España-Georgia- al comunicar a la audiencia la fecha de estreno de la vuelta de El Grand Prix para el próximo lunes 8. La pública sustituía así a Invictus, el programa de Patricia Conde que ha pinchado completamente en La 1.

La reacción de Telecinco poniendo Supervivientes All Stars en la noche del lunes tiene el claro objetivo de derrotar al programa producido por EuroTV Producciones (grupo iZen), tal y como avanzó este lunes El Mundo. Mediaset España va a por todas desde el primer día para torpedear la revelación de la temporada estival de 2023 y conquistar el prime time.

De hecho, explica el citado medio, si TVE cambia de planes y decide mover el día de emisión de El Grand Prix, Telecinco volverá a modificar su estrategia programando la gala del All Stars el mismo día que el programa de La 1. Hay que recordar que el reality de Cuarzo ejerce de locomotora de audiencias en el canal principal de la compañía presidida por Cristina Garmendia.

Eso sí, lo normal es que La 1 repita victoria en julio en materia de audiencias por tener la recta final de la Eurocopa de Alemania: últimos partidos de octavos de final, los cuartos, las semifinales y la gran final. Un dato que podría ser más grande si cabe dependiendo si España logra superar las eliminatorias. Salvo sorpresa, Antena 3 será segunda y Telecinco tercera.

Malas noticias para Ramontxu

Por lo tanto, Ramón García recibe la peor de las noticias. Durante el encuentro con los medios de comunicación en la presentación de la nueva temporada de El Grand Prix, el presentador habló sobre la posibilidad de que ambos formatos se enfrentasen. "¿Si competimos con Supervivientes? Pues vamos a estar a hostias", dijo en tono de broma para después extenderse con su respuesta.

"Me daría pena. No me gusta que se compita con grandes formatos, porque eso resta al espectador. Hay días de sobra para que no coincidan grandes formatos. Que Mediaset se lleve lo suyo con Supervivientes y que TVE haga lo mismo con Grand Prix", aseguró.

La prueba de los bolos de 'El Grand Prix'. TVE

Así pues, Jorge Javier se verá las caras con Ramón García, un duelo que también se producirá en las sobremesas cuando Telecinco estrene El diario de Jorge y compita contra En compañía, el programa que presenta Ramontxu en la televisión de Castilla - La Mancha.

Hay que recordar que Jorge Javier se está haciendo cargo de las galas de los martes (ahora los lunes) y los jueves, mientras que Sandra Barneda se encarga de las entregas de los domingos.