Un soltero trastoca a su cita de 'First Dates' al desvelar su verdadera ideología política: "Cari, ¿cómo vas a votar a Vox?"

Javier es un ayudante de cocina de Alicante que desembarcó este miércoles en First Dates reconociendo que le cuesta enamorarse. Tras una relación con una chica, que resultó ser lesbiana, salió un tiempo con un chico con el que las cosas no fueron bien a causa de las infidelidades.

El programa que presenta Carlos Sobera pensó en Jordan para hacerle olvidar esos traumas pasados, si bien al principio no hubo ese 'feeling' inicial. Ya durante la cena, ambos descubrieron que les agradaba el 'pole dance' o baile en barra, aunque a distintos niveles de interés.

Como ha pasado más de una vez en el 'dating show' de Cuatro, la ideología política fue el tema que dinamitó el buen rollo en la conversación. El alicantino se considera "abierto de mente", pero dejaba en 'shock' a su compañero confesando que era votante de Vox.

"No soy ni de izquierdas ni de derechas, pero veo que España se está yendo al garete. Se está yendo a la mierda. Entonces yo, por ejemplo, voto a Vox", soltaba el también modelo. El valenciano no daba crédito: "Cari, pero, ¿cómo vas a votar a Vox?".

"Hay cosas de Vox que no me gustan. Otras, como español, creo que pueden mejorarlas", insistía el participante de 20 años. Detrás de cámaras, Jordan se desahogaba con el equipo de redactores: "La cita iba bien hasta que ha dicho que vota a Vox. Me ha roto los quemas. Me parece un partido muy radical".

La cita de Javier y Jordan en 'First Dates' Mediaset España

Javier afirmó que "Pedro Sánchez te quita los derechos" o incluso aseguró que el presidente del Gobierno "quitó la Ley Trans". Viendo que se estaba haciendo un lío, intentó dejar el tema ahí: "Bueno, que a mí me gusta la política hasta un punto, que luego todo es muy intenso".

"No puedo entender que un gay, un inmigrante o una mujer voten a Vox. Me voy a llevar el odio de los fachas, pero es que es así. No lo entiendo y punto", remarcaba el dependiente. A partir de ahí, los chicos se adentraron en un debate que no llegó a puerto alguno, pero que ayudó a Jordan a tomar su decisión final: no habría segunda cita.

Javier, participante de 'First Dates' Mediaset España

"¿A ti Vox te favorece en derechos?", preguntaba el soltero de 21 años. "No me he leído su programa político, he visto cosas por encima, pero como partido español puede mejorar la situación económica, aun dejando de lado los derechos de los gais y el aborto. Si mejora la situación económica, lo otro puede trabajarse", opinó Javier.

"No te digo que el PSOE lo haya hecho de puta madre, pero de ahí a votar a un partido que te priva de derechos... Es un poco radical y trastoca mi mente", recalcó Jordan, añadiendo: "Lo que hemos progresado se va a ir a la mierda porque tú votes a ese partido".