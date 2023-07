Movistar cierra #0 para apostar por un nuevo canal y una nueva plataforma para competir con Netflix

Imagen promocional de Movistar Plus+ Lite.

Movistar Plus+ echa el cierre de #0. La compañía opta por potenciar su propue su propuesta televisiva de entretenimiento, ficción y deporte con el relanzamiento de Movistar Plus+, que a partir del 1 de agosto ofrecerá un nuevo y reforzado servicio de televisión que estará disponible para los clientes de miMovistar y que, además, se abrirá a todo el público, sea cual sea su operador, en modalidad de OTT.

La nueva programación abarca una amplia variedad de contenido exclusivo y de calidad: cine de estreno, series, las mejores competiciones deportivas, documentales, entretenimiento como dibujos animados o música, y un partido de LaLiga y otro de Champions League cada jornada.

De este modo, la operadora refuerza su oferta televisiva con una propuesta de valor pionera, que agrupa diferentes contenidos capaces de cubrir las diversas necesidades y gustos de clientes y hogares, y que se posiciona como una oferta única y diferencial al reunir deporte, con el fútbol como principal referencia; ficción, con un amplio abanico de cine y series; y entretenimiento, mediante una variada gama de programas y documentales.

[Las otras ‘víctimas’ de España durante el Mundial: Netflix, Google o las redes sociales caen cuando juega la selección]

Movistar Plus+, nombre del canal heredero de #0

Este relanzamiento comprende la incorporación de nuevos canales, con el canal lineal Movistar Plus+, que heredará el dial 7 que actualmente tiene #0, como eje de la nueva oferta de televisión y cadena insignia que concentrará el contenido más relevante de la plataforma, incluidas todas las novedades de ficción, programas como La Resistencia, música, documentales y citas clave de competiciones deportivas como la NBA, la ACB, el tenis o el rugby, además del partido de Movistar Plus+ de Liga y de Champions.

Sobre este canal bandera de la plataforma, se crean cuatro canales temáticos originales: Cine, Series, Música y Documentales. También se incorporan a la oferta Originales y un canal pop-up cada mes, además de Vamos, Ellas Vamos, un canal de La Resistencia 24 horas, autonómicas y todas las cadenas presentes en la TDT.

Respecto al canal Cine, este incluirá un estreno diario al que se suma una amplia oferta cinematográfica comercial, las películas premiadas en los Oscar así como la ceremonia en exclusiva, largometrajes reconocidos en los principales festivales y una amplia oferta de cine español. En lo referente al dial temático de Series, estarán todas las originales de Movistar+ y una selección de ficciones internacionales con estrenos simultáneos con las pantallas estadounidenses.

En el caso de Vamos, contará con los mejores encuentros de competiciones como la NBA, la Liga Endesa con la Copa ACB, la NFL con la Superbowl, el torneo Seis Naciones, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana, LaLiga Hypermotion (Segunda División), la Supercopa de España y Wimbledon y los Masters 1000. En lo referente a fútbol, habrá un Partido de LaLiga y uno de la Champions League cada jornada, encuentros que se irán conociendo semanalmente y que se seleccionarán en función del interés de las competiciones.

Movistar-DAZN-2.

El canal Documentales contará con producciones de todos los géneros y los más destacados del panorama internacional y nacional, con producciones de marcas como BBC y lo mejor del género del ‘true crime’. En temas de entretenimiento y música, estarán los programas La Resistencia, El Día Después, Ilustres Ignorantes y novedades como That’s my Jam, así como conciertos y los grandes festivales.

Además, la TDT estará integrada en la plataforma, además de los canales internacionales de series y cine (Fox, AXN, Warner TV, TCM, Canal Hollywood...), documentales y aficiones (National Geographic, Canal Historia, Canal Cocina...), infantil (Nickelodeon, Baby TV...) e información (BBC, CNN...).

Cambios que beneficiarán también a los usuarios que ya tienen Movistar

Una reinvención que también beneficiará a aquellos que ya cuenten con Movistar. Los actuales clientes de miMovistar que ya cuenten con el paquete MovistarPlus Esencial verán su programación reforzada y actualizada de manera automática para evolucionar a este nuevo servicio, sin necesidad de hacer nada, por el mismo precio (11 euros) y con la posibilidad de acceder a otros paquetes premium con todo el fútbol o la mejor ficción televisiva.

Así, la oferta de Movistar Plus+ se podrá completar con opciones exclusivas de Movistar como Fútbol Total, con todos los partidos de todas las competiciones; Deportes Total, con todos los encuentros y competiciones deportivas en exclusiva; Ficción Total, con todo el cine y la ficción de carácter temático; y la posibilidad de integrar aplicaciones de streaming como Netflix.

Asimismo, cualquier cliente de miMovistar que no tenga el paquete Esencial puede contratar el nuevo servicio Movistar Plus+ por 11 euros al mes a través de los canales habituales Movistar (tiendas, 1004 y movistar.es). El resto de clientes, sea cual sea su operador, también podrá contratar Movistar Plus+, por 14 euros al mes y en modalidad OTT (streaming vía APP a través de www.movistarplus.es).

Sigue los temas que te interesan