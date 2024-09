Un plató de televisión con plenas vistas a la Gran Vía: así sacará partido Movistar Plus+ al Edificio Telefónica

Ágora, el nuevo plató de televisión de Movistar Plus+ con vistas a la Gran Vía. Juan Baraja Movistar

Es innegable que el Edificio Telefónica es uno de los grandes iconos arquitectónicos e históricos de la mítica Gran Vía de Madrid. Con la compañía cumpliendo su centenario en este 2024, la edificación apuesta por vivir una nueva reinvención. La empresa convierte su planta baja en un innovador plató de televisión interactivo con el que la plataforma busca crear sinergias entre el público y los comunicadores, acercándose más a lo que sucede a pie de calle.

Cerca del punto central de la entrada, en la que el suelo tiene su particular kilómetro 0 con una estrella propia del Sol, el espacio sigue dividido en diversas áreas en las que los clientes pueden contratar diversos servicios o adquirir dispositivos. Sin embargo, su parte central se convierte en un eje vertebral en el que Movistar Plus+ realizará diversas propuestas para su plataforma.

Se busca así crear esa sensación de estar en medio de la calle. Por un lado, se puede ver a los transeúntes pasando por la emblemática Gran Vía. Por el otro, el estar en medio de una gran planta polivalente produce también esa sensación de estar en medio del público. Una gran puerta convertida en pantalla que, además, une el espacio comercial de Movistar Plus+ con la Fundación Telefónica.

La recuperación del legado histórico del Edificio Telefónica venía con una ambiciosa intención: acercar al público a la plataforma y viceversa. La restauración de la cuasi centenaria lámpara de araña y el reloj de oro que gobierna el área central de la planta baja, junto con unos espectaculares pilares de mármol y unos techos en dorado viene con intención de que el cuidado del legado se mezcle con el horizonte hacia el futuro y la tecnología.

"Espacio Movistar representa un punto de encuentro y un icono para Telefónica y también para la ciudad de Madrid. Nace con la vocación de ser el ‘kilómetro cero’ de la tecnología, la innovación y el entretenimiento. Lo mejor de Telefónica convive en este espacio abierto a todos, en nuestro edificio de siempre que ahora se muestra como nunca y que inauguramos con muchísima ilusión en el año de nuestro Centenario", comparte José María Álvarez-Pallete, presidente de la compañía.

Una de las zonas inmersivas del Espacio Movistar para sentir el contenido en streaming desde dentro. Juan Baraja Movistar

Como se ha comentado antes, el entretenimiento es otra de las palancas fundamentales que impulsarán este Espacio. Movistar Plus+, la plataforma de televisión de Telefónica, utilizará las nuevas instalaciones del Ágora para realizar algunos de sus programas. Este plató, equipado con la última tecnología en producciones audiovisuales de Realidad Extendida (XR), permitirá poner en valor sus contenidos de deportes y entretenimiento y acogerá eventos especiales. Además, ofrecerá formatos abiertos al público visitante de Espacio.

Un plató innovador: Ágora

En esa combinación, el factor televisión resulta fundamental. Un plató capaz de ampliarse de 30 a 100 asistentes según lo que el formato demanda. A ello se suma una zona dedicada tanto a la propia plataforma de Movistar Plus+ como a los contenidos de los ‘partners’. Por ello, el área cuando con una zona inmersiva con la que los asistentes sienten que están dentro de Poniente, de La casa del dragón, o formar parte de las macabras pruebas de El juego del calamar.

Espacio interactivo en el que Movistar Plus+ promociona las series más populares de las plataformas 'partners'. Juan Baraja Movistar

El espacio cuenta con pequeñas áreas tematizadas que sirven de promoción y que irán renovándose cada dos o tres semanas. En este momento de estreno, ha podido verse una zona convertida en una especie de cobertizo por Yellostone, una pared llena de flores y una farola de estilo francés por Emily en París, la escena de un crimen por Rapa y La Mesías o un área de estilo futurista al más puro estilo Star Wars: Tripulación perdida. Por supuesto, no falta un córner con pelotas de tenis, fútbol, rugby o baloncesto, recordando que la compañía también cuenta con diversos acontecimientos deportivos.

Un recordatorio de cómo Movistar Plus+ aúna plataformas tan diversas como Netflix, Disney+, Max, SkyShowtime y el propio servicio en streaming de Movistar Plus+. TBS, la productora de servicios audiovisuales del Grupo Telefónica, ha sido quien ha conceptualizado y producido las experiencias que tendrán lugar en este espacio para Movistar Plus+, pero también para otros socios que, de ahora en adelante, pondrán sus contenidos a disposición de los visitantes.

Espacio abierto para todos

Espacio Movistar cuenta también con dos estudios, dos salas con ventanales a Gran Vía y vistas a la calle y desde la calle, diseñadas para la grabación de contenidos, entrevistas o pódcasts, abiertas no sólo a Telefónica o Movistar Plus+, sino también al público general mediante un sistema de reservas digital.

Las zonas para realizar pódcasts, conexiones en streaming y entrevistas de programas en Espacio Movistar. Juan Baraja Movi

Las nuevas instalaciones también son un reconocimiento a la historia de la compañía y a su inmenso patrimonio arquitectónico. Las dos primeras plantas han sido íntegramente remodeladas por un equipo interno de más de 30 expertos y unos 600 profesionales en la que ha sido la reforma más ambiciosa hasta la fecha de esta construcción de estilo neobarroco inaugurada en 1929. La sede de Telefónica, con 90 metros de altura y 13 plantas, fue el primer rascacielos de Madrid y, durante algún tiempo, el edificio más alto de Europa.

Una sala de cine para el estreno de los mejores contenidos de nuestra oferta de entretenimiento, Movistar Café con un diseño totalmente innovador, una Fan Shop donde se exponen los elementos más emblemáticos de los patrocinados y embajadores de la compañía y una zona de Gaming donde se podrán conocer y probar videojuegos, consolas o gafas de realidad virtual, completan la propuesta de este Espacio Movistar que se abre al mundo desde el corazón de Madrid.

La remodelación del Edificio Telefónica recupera el legado arquitectónico del inmueble. Juan Baraja Movistar

Legado patrimonial

Se han podido restaurar más de 6.000 m2 de artesonado, más de 2.000 m2 de superficies pétreas, 220 m2 de los suelos originales y 120 metros lineales de barandillas. También ha podido recuperarse la lámpara original, el reloj del atrio y los pináculos de las barandillas, y se han fabricado con tecnología de impresión 3D los jarrones de la entrada que faltaban o estaban muy deteriorados.

Estos trabajos ofrecen como resultado un amplio espacio de 2.800 m2 construidos en los que la originalidad del edificio vuelve a brillar. Incluso, durante las labores de reconstrucción, se ha encontrado la firma tanto del pintor original, Agustín Espí Carbonell, y su autorretrato, como la de otros pintores colaboradores que participaron en la obra original, datadas en 1929.