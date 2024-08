Las 5 series y películas para ver el fin de semana: estrenos en Netflix, Amazon, Disney+, Movistar Plus+ y Apple TV+

Intentar sortear el calor asfixiante puede ser todo un reto y puede que una de las mejores opciones para huir de las altas temperaturas sea buscar refugio en una buena serie o película que disfrutar desde el sofá de casa. Por eso mismo, las plataformas han renovado sus catálogos una semana más, llenándolos de propuestas y estrenos recientes a los que seguir la pista.

Estos días habrá opciones para todo tipo de públicos. Los amantes de la animación y del universo cinematográfico de DC tienen en Amazon Prime Video Batman: El cruzado enmascarado, una serie animada sobre los orígenes del Caballero Oscuro.

También se ha estrenado en Netflix Asesinato para principiantes, una serie juvenil británica basada en la novela de Holly Jackson; y en Apple TV+ Las Azules, una ficción inspirada en la historia real de las primeras mujeres policía que hubo en México.

Por otro lado, los que busquen una película tienen en Movistar Plus+ la inspiradora Yo capitán de Matteo Garrone, que participó por Italia en la pasada edición de los premios Oscar.

Y también hay otra opción en Disney+, que acaba de incorporar El reino del planeta de los simios, la última entrega de la épica saga de ciencia ficción tras su paso por cines.

'Batman: El cruzado enmascarado'

Tráiler | 'Batman: El cruzado enmascarado'

Serie (temporada 1)

Disponible en: Amazon Prime Video

En Gotham City, los corruptos superan en número a los buenos, los criminales campan a sus anchas y los ciudadanos respetuosos de la ley viven en un estado de miedo constante. Forjado en el fuego de la tragedia, el adinerado Bruce Wayne se convierte en algo más y menos que humano: Batman.

Su cruzada unipersonal atrae a aliados inesperados dentro del GCPD y el Ayuntamiento, pero sus acciones heroicas generan ramificaciones mortales e imprevistas.

'Asesinato para principiantes'

Tráiler | 'Asesinato para principiantes'

Serie (temporada 1)

Disponible en: Netflix

Hace cinco años, la estudiante Andie Bell fue asesinada por su novio Sal Singh. Caso cerrado. La policía sabe que fue él. Todo el pueblo sabe que fue él. Pero la inteligente y decidida Pip Fitz-Amobi no lo tiene tan claro, y está decidida a demostrarlo. ¿Y si Sal Singh no fue quien mató a la joven y el verdadero asesino sigue ahí fuera? ¿Hasta dónde llegarán para que Pip no descubra la verdad?

'El reino del planeta de los simios'

Tráiler | ' El reino del planeta de los simios'

Película

Disponible en: Disney+

Ambientada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en la que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos se han visto reducidos a vivir en la sombra.

Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual.

'Las Azules'

Tráiler | 'Las Azules'

Serie (episodios 1 y 2)

Disponible en: Apple TV+

Creada por el showrunner y director Fernando Rovzar junto a Pablo Aramendi, ganadores de un premio Emmy Internacional, la ficción viaja hasta el año 1971 para contar la historia de cuatro mujeres que desafían las normas ultraconservadoras de la época y se unen al primer cuerpo policial femenino de México.

Sin embargo, aunque creían que iban a formar parte de un hito histórico, las protagonistas acaban descubriendo que su escuadrón es en realidad un truco publicitario para distraer a los medios de comunicación de las fechorías de un brutal asesino en serie.

'Yo capitán'

Tráiler | 'Yo capitán'

Película

Disponible en: Movistar Plus+

Después de otras películas como Pinocho o Gomorra, el cineasta italiano Matteo Garrone regresa con el largometraje Yo capitán, un drama social sobre la inmigración inspirado en las historias reales de Kouassi Pli, Adama Mamadou, Arnaud Zohin, Amara Fofana, Brhane Tareke y Siaka Doumbia, que además ha sido nominada a la mejor película internacional en los Oscar.

Cuenta la épica historia de dos primos (interpretados por Moustapha Fall y Seydou Sarr) que abandonan Dakar para ir a Europa. Toda una odisea contemporánea donde los jóvenes deberán superar múltiples obstáculos en una lucha por la supervivencia a través del desierto y el mar.