Doping para tu pelo: así es el efecto del champú anticaída número 1 en Amazon España

¿Sabías que la cafeína tiene beneficios sobre el cabello? Este estimulante actúa sobre los folículos capilares favoreciendo la circulación sanguínea en esta zona, lo que promueve el crecimiento y ayuda a prevenir la caída del cabello. Pero también se ha demostrado que la cafeína inhibe los efectos de la hormona DHT (dihidrotestosterona), que es una de las principales causas de la alopecia androgenética.

Pero para obtener estos beneficios no es suficiente con ingerir la cafeína presente habitualmente en los alimentos, sino que se recomienda un uso tópico a través de tratamientos específicos que utilicen este ingrediente como, por ejemplo, un champú, ya que es la única forma de que la cafeína actúe directamente sobre el cuero cabelludo y se noten realmente sus efectos.

Cafeína, el secreto del éxito

La cafeína es el secreto mejor guardado del champú Alpecin, número uno en ventas de productos anticaída en Amazon España, según los últimos datos de ventas de noviembre en la categoría 'Anticaída' en Amazon España1;. Y es que este es el ingrediente estrella de uno de sus champús superventas, con una innovadora fórmula diseñada específicamente para combatir la caída prematura del cabello.

La fórmula de Alpecin permite que la cafeína penetre directamente en sobre los folículos pilosos, estimulando las raíces y actuando rápidamente donde el cabello lo necesita, durante el tiempo normal del lavado. Además, este champú también tiene ingredientes como el zinc, niacina, mentol y vitaminas E y A que complementan la acción de este potente compuesto, ayudando a contrarrestar el debilitamiento de las raíces capilares y promoviendo un cabello más fuerte y saludable.

Con resultados clínicamente probados, este producto se ha convertido en un referente dentro del mercado capilar ya que no solo previene la caída del cabello, sino que lo fortalece desde la raíz, ofreciendo una alternativa eficaz y segura a otras soluciones.

‘Doping’ para tu pelo

El uso de la cafeína en el champú Alpecin está enfocado exclusivamente en el cuidado capilar, aunque su slogan Doping para tu pelo ha generado cierta polémica, ya que la cafeína puede ser detectada en las pruebas de dopaje que se les realiza a los deportistas profesionales.

Aunque la cafeína fue eliminada de la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en 2004, en su slogan Alpecin hace referencia a la potencia de su fórmula para fortalecer el cabello, que no influye en ningún caso en el rendimiento deportivo. De hecho, investigaciones del Hospital Universitario Charité de Berlín han confirmado que la cafeína de Alpecin se detecta únicamente en los folículos pilosos y no en el sistema sanguíneo, lo que descarta cualquier posible impacto en el rendimiento atlético.

Sin embargo, como algunas instituciones deportivas mantienen restricciones sobre el uso de cafeína por su potencial para mejorar la resistencia en dosis muy elevadas y con el fin de evitar cualquier malentendido, Alpecin ha incluido en su etiquetado información específica para atletas de alto rendimiento, aclarando que el champú es completamente seguro y legal en el deporte.

Comparable a los tratamientos más efectivos

A diferencia de otras soluciones capilares que requieren un consumo oral o una aplicación compleja, el champú Alpecin ofrece una solución sencilla y accesible para combatir la caída del cabello. Además, su efectividad también es comparable a otros tratamientos como el Minoxidil al 5%, según una investigación publicada por la doctora Rachita Dhurat2, una destacada dermatóloga y tricóloga de la India. Su estudio demostró que la aplicación tópica de la cafeína a través del champú obtenía resultados similares a los de Minoxidil en cuanto al crecimiento del cabello en los hombres con alopecia androgenética.

Por otra parte, según los propios sondeos de Alpecin, los usuarios comienzan a notar mejoras significativas en la fuerza y densidad del cabello con solo unas semanas de aplicación diaria del champú. Esto se debe a que, con el lavado, la penetración de la cafeína en los folículos capilares ocurre rápidamente, favoreciendo que el tratamiento sea eficaz incluso en cabellos debilitados o con tendencia a la caída prematura.

¹ Según los datos de venta de noviembre 2024 de Amazon España

² Dhurat, R., Chitallia, J., May, T. W., Jayaraaman, A. M., Madhukara, J., Anandan, S., Vaidya, P., & Klenk, A. (2017). An open-label randomized multicenter study assessing the noninferiority of a caffeine-based topical liquid 0.2% versus minoxidil 5% solution in male androgenetic alopecia.