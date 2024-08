El origen de la expresión que hace gracia a toda España, excepto a los que son de Albacete

Tanto el refranero como las expresiones más populares dotan de identidad y personalidad a un país, así como las costumbres y tradiciones. En España tenemos tantos refranes y expresiones que es imposible conocer todos. No sólo es complicado conocerlos todos, sino que también es muy probable que mucha gente no conozca ni el origen de las expresiones españolas más populares.

Los refranes nacen por una necesidad de comunicar algún tipo de enseñanza o sabiduría. Estas vivencias se acaban convirtiendo en expresiones que a lo largo del tiempo han ido pasando de generación en generación, hasta la actualidad. Algunas pueden significar algo bueno, y otras no tanto, como es el caso de la expresión que tiene como protagonista una provincia manchega, "Albacete, caga y vete".

Esta injusta apreciación puede tener su origen en el hecho de que esta ciudad fue durante mucho tiempo tan solo una parada para los viajeros entre Madrid y Valencia. Transmitiendo que el lugar no tiene valor, más allá de hacer una parada en la gasolinera y comprar alguna provisión para el camino. O tal y cómo dice la expresión una parada rápida para ir al baño y seguir el viaje.

Esta expresión ha tenido un efecto negativo a lo largo de los años en la provincia, y es que ha empeorado su fama, incluso entre los extranjeros, que al oír esa expresión la descartan por completo en su visita por el país. Muchas personas consideran que el dicho concuerda con la realidad, manifestando la capital de provincia como la más fea de España o asegurando que no hay absolutamente nada que ver en Albacete.

Sin embargo, la provincia tiene su encanto, pero muchos no han querido ni siquiera averiguarlo continuando su camino hacia la costa.

Otras expresiones similares

Albacete no es el único lugar de España víctima de los refranes populares. Se podría decir no hay un solo rincón del país donde no exista una expresión malintencionada para ese lugar o para sus habitantes. Estos son algunos ejemplos:

- "Santander, cagar y volver".

- "Agaete, caga y vete".

- "Con los de Cuenca, ni trato ni cuenta".

- "De Jaén, ni borrica ni mujer".

- "Valenciano y hombre de bien no puede ser".