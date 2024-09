Manu Tenorio le exige a Pablo Iglesias que le invite a su programa para hablar de okupas y este acepta

No hay duda de que el affair entre Manu Tenorio y los inquilinos que tiene alquilados, o, como él mismo los llama, sus "inquiokupas", en una vivenda suya ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales durante los últimos días. El ex participante de Operación Triunfo reconoció hace unos días no haber podido llegar a aun acuerdo con ellos y no tener ninguna opción de que le devuelvan el piso.

En este contexto, otro habitual de las polémicas en redes, Pablo Iglesias, decidió contactar con estos inquilinos para que participasen en su nuevo proyecto de comunicación, Canal Red, y que explicasen así lo sucedido desde su punto de vista. Esta decisión parece no haber contentado demasiado al cantante a juzgar por uno de sus últimos tuits.

"Si Pablo Iglesias invitó a los que inquiocupas a que fueran a defender sus derechos, ellos que abogan tanto por la igualdad, pues para ser iguales y predicar con el ejemplo LE EXIJO QUE ME INVITE TAMBIÉN A MI!!", publicaba en su cuenta el cantante con unas mayúsculas y un empleo del verbo exigir que no dejaba lugar a la duda.

Si @PabloIglesias invitó a los que inquiocupas a que fueran a defender sus derechos ellos que abogan tanto por la igualdad, pues para ser iguales y predicar con el ejemplo LE EXIJO QUE ME INVITE TAMBIÉN A MI!! — Manu Tenorio (@manutenorio) September 19, 2024

La cosa no ha quedado ahí, y es que el fundador y ex líder de Podemos ha recogido el guante que le tiraba Tenorio, aceptando el reto que le trasladaba en redes el ex triunfito. Iglesias ha manifestado públicamente varias veces que en los medios de comunicación no deberían tener presencia sólo los propietarios de las viviendas, sino también los inquilinos.

"¿De verdad te vendrías a Canal Red a que te entrevistemos?", respondía Iglesias citando el tuit de Tenorio, adjuntando además el célebre GIF de la pastilla roja y la pastilla azul de Matrix.

¿De verdad te vendrías a Canal Red a que te entrevistemos? https://t.co/sqL2OlOmxB pic.twitter.com/06u2lYjv4k — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) September 19, 2024

El inesperado beef, o como se ha dicho toda la vida, encontronazo entre estas dos celebritis ha causado todo un terremoto en redes. Los usuarios se han mostrado encantados con un hipotético enfrentamiento dialéctico entre Iglesias y Tenorio, con el tema del acceso a la vivienda y los problemas de okupación como telón de fondo. Algunos incluso han llegado a pedirle al ex Vicepresidente del Gobierno que se atreva con un dúo musical con su invitado.