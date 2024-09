Si tienes acné o manchas en la cara, deja de explotarte los granos y empieza a hacer esto

¿Tienes acné en el rostro? ¿Cada mañana te buscas en el espejo posibles granitos o manchas en la cara? Si has respondido que sí a alguna de estas cuestiones, esto que estás a punto de leer te interesa. Y es que seguramente lleves toda la vida enfrentándote de la manera equivocada al temido acné.

Nos lo cuenta la influencer Marta Diez, que además de creadora de contenido es enfermera dermoestética. Esta joven comparte en su cuenta de TikTok, seguida por casi 150.000 personas, trucos, consejos y demás contenido médico de interés general. Como el que estás a punto de conocer.

En esta ocasión, la viral enfermera nos habla de cómo debemos actuar frente a cualquier signo provocado por el acné. "Lo más importante es dejar de apretarte los granitos para evitar que sigan saliendo, además de utilizar los activos correctos para tu tipo de manchas", afirma al principio de su ilustrativo vídeo.

Ya lo has oído, reventarte los granos no es la mejor solución si lo que quieres es tener un rostro libre de imperfecciones. Sabemos que a veces es difícil contenerse las ganas y que hay verdaderos adictos a las explosiones de pus, pero, de verdad, deja de hacerlo cada vez que tengas ocasión. Tu piel te lo agradecerá.

¿Y qué pasa en aquellos rostros que no tengan granos, pero sí otro tipo de manchas? Marta Díez también tiene la clave a esta pregunta. "Si tus manchas son rojas, utiliza activos como el ácido azelaico, que es antiinflamatorio, y la niacinamida, que va a calmar y unificar la piel", confiesa la dermatóloga.

Si en cambio, tus manchas en vez de ser rojas son oscuras, deberías utilizar mejores productos que aceleren la renovación celular, como el retinol o el retinal. "Si ya no tienes acné activo, te recomiendo más el retinol, pero si sigues teniendo acné activo, te recomiendo más el retirar ya que retinal, ya que además tiene propiedades antibacterianas", continúa la joven especialista.

Por último, nos deja otro valiosísimo consejo que nos atañe a todos, independientemente de que tengamos acné o no y de cómo sea nuestro tipo de piel. "Si utilizas estos activos pero no utilizas protector solar, esto no va a servir de nada, por lo que por las mañanas utiliza un protector solar con un SPF alto. Si esto no fuera suficiente, existe la opción de realizarse el láser para eliminar las marquitas, pero siempre previa valoración con tu médico", concluye afirmando.