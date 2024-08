El rifirrafe entre Pérez-Reverte y Antón Losada por Finisterre: "Eres un fodechincho"

No cabe duda de que "fodechincho" es una de las palabras de moda de este verano. El término, usado en Galicia de manera peyorativa para describir a aquellos turistas que acuden a las costas gallegas en los meses de julio y agosto con un comportamiento relativamente incívico, ha cogido fuerza estos días por reiterados casos

El periodista gallego Antón Losada compartía en sus redes tan sólo hace unos días un vídeo explicando quiénes son los fodechinchos y cómo se suelen comportar en Galicia, dejando para el final uno de los rasgos más característicos de este tipo de personajes. "Fodechincho es aquel que te oye a hablar en el idioma en el que has hablado toda tu vida desde que eras pequeño y le parece mal", afirmaba Losada.

Pues bien, la nueva víctima del manido adjetivo ha sido un clásico de las polémicas en redes sociales. Sí, nos referimos a Arturo Pérez-Reverte. Y es que el escritor publicaba recientemente una columna en Zenda lamentándose de que cada vez es más frecuente escuchar el término "Fisterra" en lugar de "Finisterre" para referirse al municipio coruñés. Motivo por el cual Losada aprovechó para calificarle de "Fodechincho". "Ejemplo práctico. Con lo bonito que suena en castellano, hombre", comentaba el periodista en su cuenta de X.

Fodechincho. Ejemplo práctico. Con lo bonito que suena en castellano, hombre. https://t.co/UqaTNRSknG — Antón Losada (@antonlosada) August 22, 2024

"Finisterre, como su propio nombre indica, es el final de la tierra antaño conocida, y de ahí su bello nombre clásico, que procede del latín con que por primera vez fue nombrado en los textos antiguos: finis, final, terrae, de la tierra", escribe Pérez-Reverte en Zenda en el texto de la polémica.

"La mención a Finisterre como Fisterra, por tanto, del todo natural cuando se utiliza el idioma de Galicia, e incluso cuando se pretende manifestar respeto por esa lengua también española, es cada vez más frecuente en los medios informativos de ámbito nacional. O tal es la impresión que tengo. Seguramente por su carácter de nombre oficialmente reconocido —Fisterra, municipio de la provincia de La Coruña—, raro es el telediario en el que, al hablar por ejemplo del tiempo previsto o de un desdichado naufragio, no se mencione el lugar geográfico en su versión gallega: cabo Fisterra por aquí, cabo Fisterra por allá", continua el escritor.

"Con el resultado, debido a la enorme influencia en el gran público de la televisión, la prensa y las redes sociales, de que no sólo en Galicia sino fuera de ella la hermosa palabra latino-española Finisterre, tan venerable, clara y definitiva en su significado formal, tan rica en su propia y secular memoria, se aleja cada vez más en beneficio de la otra. Lo que no es bueno ni malo, entiéndase. O tal vez sí sea malo, a fin de cuentas, si se piensa despacio. En todo caso es triste, o a mí me lo parece.", concluía el párrafo de Reverte por el que Losada lo ha tildado de "fodechincho".