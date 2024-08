Indignación con estos andaluces al confesar que la gastronomía asturiana está sobrevalorada

El eterno debate de nuevo. ¿En qué zona de España se come mejor? Las disputas entre comunidades por alzarse con el trono gastronómico nacional parecen no tener fin. Sin embargo, estábamos menos acostumbrados a hacernos la misma pregunta pero al revés, es decir, ¿en qué Comunidad Autónoma se come peor?

Es la pregunta que se hicieron los chicos de FALKE_EC, una cuenta de TikTok en la que cuatro jóvenes andaluces debaten sobre diversos temas. En esta ocasión, la peor gastronomía de España fue el centro de la charla, y todos llegaron al mismo veredicto. La peor zona para comer en España es... Asturias. Sí, han leído bien, no hay trampa. Dijeron Asturias.

"La gastronomía para mi gusto más sobrevalorada es la asturiana. Todo es cachopo, fabada... súper sobrevalorado todo", de esta manera tan sincera comienza el vídeo de la polémica que ha generado una oleada de indignación en redes sociales. "Yo creo que las mejores carnes son de Galicia, incluso del País Vasco", continuaban.

Estos jóvenes llegaron incluso a poner en duda el plato estrella asturiano, el cachopo, cuando se afirma que el mejor cachopo es el asturiano. "¿En Miami no hacen cachopo?", ironizaba uno de los cuatro tiktokers.

El mensaje del vídeo no ha caído en saco roto y la polémica ya está servida. Muchos usuarios asturianos han interpretado estas palabras como una provocación, y no han sido pocos los que no han dudado en contestar utilizando para ello el asunto identitario, generando una absurda batalla entre asturianos y andaluces en diferentes redes sociales.

Es el caso de este usuario de X, antiguamente Twitter, quien compartía el mismo vídeo en su cuenta de la red social liderada por Elon Musk, acompañada de un agresivo texto. "Todos tienen el denominador común de ser retrasados mentales (andaluces)", publicaba.

A partir de ahí, insultos, comentarios sobre los diferentes acentos, reivindicaciones identitarias y, sobre todo, mucho odio. Afortunadamente, algunos usuarios pusieron cordura entre tanta sinrazón y consiguieron apaciguar las aguas.

"Ni estos mendrugos representan a todo Andalucía ni tú diciendo esas tonterías representas a toda Asturias, por lo que siempre habrá tontos en todas partes... de parte de un malagueño", podemos leer en uno de los comentarios más aplaudidos.

