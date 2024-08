Este tertuliano de El Chiringuito la lía por negar en directo la existencia del País Vasco francés

El famoso prograna El Chiringuito de Jugones, emitido en el canal MEGA y presentado por Josep Pedrerol, ha visto ha verse involucrado en una nueva polémica que está dando mucho de que hablar en las redes sociales. Aunque en este caso, el motivo de la controversia no es deportivo sino político.

Todo comenzó mientras dos de sus tertulianos, Jota Jordi, célebre seguidor del F.C. Barcelona, y Edu Velasco, periodista bilbaíno que sigue la actualidad del Athletic Club, discutían sobre el modelo de club que lleva a cabo el equipo de Bilbao, consistente en competir únicamente con jugadores de la casa o con algún vínculo con Euskadi y renunciar así a jugadores extranjeros.

Sin embargo, a Jota Jordi esta filosofía no parece convencerle demasiado. O al menos, su actual aplicación, lo que tocó el orgullo de su compañero de tertulia. "La filosofía la ponemos nosotros, no tú", le espetó Velasco. "¿Qué filosofía?, ¿fichar jugadores franceses?", replicaba el periodista culé, visiblemente molesto con la actitud de su interlocutor.

- nacionalidad “vasco francesa”

- eso no existe, o de Francia o de ESPAÑA 🐐



Desde aquí quiero decir que Jota Jordi es un periodista respetado y que su mujer nunca lo engañó. pic.twitter.com/udZ1pB2HZF — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) August 26, 2024

Poco a poco la conversación fue subiendo de tono, especialmente cuando Velasco le recordaba al catalán la condición de vasco franceses de algunos de los jugadores del Athletic, algo que Jota no acababa de aceptar.

"¿Cómo que nacionalidad vasco francesa? Eso no existe. De Francia o de España. ¿Pero alguien conoce este país? O Francia o España, no hay más", argumentaba Jota ante un Velasco atónito que le recriminaba sus palabras, precisamente, por "haber estado de vacaciones en el Pais Vasco francés".

Fue entonces el momento en el que el barcelonista empleó un curioso argumento para negar la existencia del País Vasco francés, en una de sus intervenciones que más ha indignado en redes sociales y más polémica está generando en la red y que tiene en las señales de tráfico su origen.

"¿Y qué tiene que ver eso? eso era Francia. Cuando iba con el coche, los letreros estaban puestos en francés. Todo en francés, no ponía nada en vasco. Vosotros ficháis franceses y ficháis gente que ha nacido en Madrid, pero vosotros decís que son vascos. Si tú eres feliz así, pues para ti, pero a mí no me vais a engañar", concluía Jota Jordi compartiendo esta vivencia de su propia experiencia vacacional.