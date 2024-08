Vanesa, madre de Damián, desaparecido hace un mes: “Está retenido. Una secta se ha aprovechado de él”

El nombre de Damián Alexander Rodríguez Lourenco está en todos los periódicos. El joven de 19 años se convirtió en noticia después de que el pasado 16 de julio, en el municipio valenciano de Xátiva, mientras esperaba a que su madre hiciese la compra, decidió marcharse sin mirar atrás ni dejar rastro alguno. Desapareció y, la única pista que ha dejado desde entonces, es un mail que probaría que todavía sigue vivo. O que, como cree su madre, "secuestrado".

El joven fue visto en la mañana del día siguiente paseando por las calles de Madrid, muy lejos de dónde su madre le había visto por última vez. Sin embargo, desde aquel avistamiento, no se sabe nada más de Damián.

Sus progenitores han llenado Madrid de carteles con su cara para que cualquiera que sepa algo del joven o le haya visto se ponga en contacto con ellos. No obstante, los días pasan y Damián parece haber desaparecido de la faz de la Tierra.

Ahora Vanesa, su madre, ha hablado con EL ESPAÑOL para contar por qué se fue Damián y cómo cree que el chico podría estar retenido por alguien o incluso por una secta.

PREGUNTA.– ¿Cuándo y dónde fue la última vez que se vio a Damián antes de que desapareciese?

RESPUESTA.– La última vez que se vio a Damián fue el 17 de julio mientras caminaba por la zona de Fuencarral en Madrid, frente al Mercadona. Fueron unas compañeras de clase que le vieron accidentalmente y le grabaron pero desafortunadamente no llegaron a poder interactuar con él. Después de esa vez, no se ha sabido nada más de Damián.

P.– ¿Por qué se fue su hijo aquel 16 de julio?

R.– Tuvimos una pequeña discusión sobre su adicción a las pantallas y, mientras hacía la compra, decidió marcharse. Se fue con lo puesto y unos 300 euros. Pero esos trescientos euros creo que los cargaba siempre con él a todas partes. No creo que tuviese planeado irse.

P.– ¿Cómo era su adicción a las pantallas?

R.– Damián se pasaba el tiempo constantemente delante de una pantalla. Primero decidimos quitarle el portátil y luego el smartphone, dándole un móvil con teclas. Pero no sé qué ha podido pasar con ese móvil porque no hemos podido contactar con él. Sobre todo lo que más me preocupaba era que Damián usaba internet con el modo incógnito que no deja rastro. Yo le decía: "Hijo, si alguna vez te pasa algo, no vamos a poder saber de ti y de lo que haces en internet", pero él seguía usándolo.

P.– ¿Por qué Damián eligió Madrid como destino?

R.– No tengo ni idea de porque Damián eligió Madrid. No conocemos a nadie allí ni nunca hemos estado en Madrid. Damián nunca mostró interés por ir a Madrid y solo tiene amigos en Xátiva. La policía tanteó que se hubiese ido a Tenerife o a Portugal, donde tiene familia, pero hemos contactado a la gente que conocemos allí y nadie sabe nada de Damián. ¿Si podría tener algún contacto virtual en Madrid? Podría ser, pero yo creo que alguien se ha aprovechado de él.

Damián fue visto por última vez el 17 de julio en el barrio de Fuencarral, Madrid. Cedida

P.– Ha comentado que en su familia su abuela padece esquizofrenia, ¿vio alguna vez algún indicio en Damián?

R.– Su abuela padece esquizofrenia, y su tío también tiene una enfermedad mental pero ahora no recuerdo cuál. Nosotros llevamos a Damián al psicólogo varias veces pero no pudo acabar su trabajo porque justo ocurrió esto. A mí me preocupa mucho que su desaparición esté relacionada con que lo pueda haber heredado y tenga esta enfermedad, porque si no no le encuentro sentido a que se fuese así de la nada.

P.– ¿Cree que la desaparición no ha sido voluntaria?

R.– Yo creo que en un principio sí, se fue porque estaba enfadado por la discusión y porque le quitamos los dispositivos, pero luego cuando llegó a Madrid alguien lo ha tenido retenido. No creo que esté haciendo vida normal en Madrid, alguien le habría visto. Más bien estaría durmiendo en un parque y como no tiene a dónde ir, alguien o alguna secta se aprovechó de él ofreciéndole ayuda. Los jóvenes son muy fáciles de influenciar. Creo que lo tienen que tener retenido. Tiene que ser alguna organización como una secta. No se me ocurre otra cosa.

P.– ¿Cómo ha sido la colaboración de la policía?

R.– La policía en un principio bien porque activaron el dispositivo para encontrarlo y me mantenían informada, pero hace días que no me dicen nada. Creo que como es mayor de edad y siendo una desaparición voluntaria, no han mostrado tanto interés. Por eso ahora nos hemos planteado contratar un detective privado que nos ayude a encontrarlo.

P.– ¿En este tiempo han recibido alguna pista de dónde podría estar Damián?

R.– En todo este tiempo no hemos sabido nada de Damián. Ninguna novedad. Solo recibimos un mail de alguien que decía ser Damián y que está bien, pero por la manera que está escrito y como no es su cuenta de mail, creo que se trataba más bien de una broma.

P.– ¿Qué mensaje le darían a su hijo si lee esto?

R.– Le diría que vuelva a casa cuanto antes, estamos muy preocupados. Que nos diga dónde está, y si lo tiene una secta, que busque ayuda y entienda que los jóvenes son muy fáciles de convencer. Pero por favor, que vuelva con su familia.