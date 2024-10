Este es el colegio gallego donde estudió el actor Luis Tosar: concertado, religioso y junto a la muralla de Lugo

Luis Tosar se ha convertido en uno de los actores gallegos más conocidos y galardonados de España. Este martes, el intérprete acude a El Hormiguero para presentar su nueva película junto a Carolina Yuste, La Infiltrada, que narra la historia real de una policía que se infiltró durante años en la banda terrorista de ETA.

Nacido en una pequeña aldea de la comarca lucense de Cospeito el 13 de octubre de 1971, el protagonista de éxitos como Celda 211, Maixabel o En los márgenes lleva sus orígenes siempre por bandera. Tosar procede de una familia humilde, tal y como explicó a Albert Espinosa en el programa de LaSexta El camino a casa.

El actor recordó en el programa que, durante un año, vivió junto a su familia en "intramuros" de Lugo. "Nos prestó esa casa un amigo de mi padre", explicó Tosar, que recordó que "era una casa vieja en la que, en aquella época, no había ni baño". "Había un retrete y nos teníamos que bañar en una banqueta", afirmó el actor.

El colegio de Luis Tosar

Tosar estudió Primaria en un colegio concertado de Lugo, ciudad a la que se trasladó a vivir con solo un año. Se trata del colegio Maristas, situado al lado de la muralla romana de la ciudad. "Cuando aquel imponente muro de piedra era invadido por la niebla, Lugo se convertía en una ciudad salvaje", relató Luis Tosar en El camino a casa.

El centro es el primer colegio marista del norte de España. En ese sentido, sigue el espíritu del fundador de esta congregación religiosa católica, el sacerdote San Marcelino Champagnat. En el caso del centro en Lugo, sus orígenes se remontan al año 1907, cuando, a petición del obispo de la ciudad, los Hermanos Maristas abren en la Rúa Bispo Aguirre una escuela para 120 niños sin recursos.

Colegio de los Maristas.

Debido a la gran demanda social, el colegio se traslada finalmente a su ubicación actual. Con el paso de los años se ha convertido en todo un "icono educativo", llegando a concedérsele incluso la Medalla de Plata de Lugo en 1959.

El colegio está formado por un total de 50 profesionales y más de 650 niños y jóvenes en la actualidad. Aunque en un inicio era un colegio privado, pasó a ser concertado después.

Su modelo educativo está basado, tal y como explican en su web, "en la espiritualidad, la solidaridad, la actualización pedagógica, así como el fomento del deporte, para lograr una sociedad más justa, responsable y comprometida".

En Infantil, el centro utiliza el proyecto iCrezco, basado en la creación de espacios inteligentes. En Primaria, desarrollan el modelo iApprendo, que sigue la teoría de las inteligencias múltiples y desarrollado a partir de metodologías activas y herramientas interactivas.

Tosar visita su colegio junto a Albert Espinosa

Hace un año, Luis Tosar pudo volver al que fuera su colegio de la infancia y recorrer el patio, los pasillos y algunas clases. "Está prácticamente igual. Cambió el edificio, ese muro no existía. Es pequeñito, pero a mí me parecía enorme", aseguró. El actor entró en una clase donde se encontraba la orla colgada en la pared. "Hacía muchísimo tiempo que no la veía. Yo estoy aquí, con la pajarita", aseguró.

Durante su visita al colegio Maristas, el actor recordó a José Luis, su mejor amigo durante esta etapa de su vida, que falleció con 30 años de cáncer. "Tenía un linfoma Hodgkin, estuvo seis años luchando", señaló el actor, que recordó que hacían cosas "muy chulas de pequeños".

Luis Tosar y Albert Espinosa a la entrada del colegio.

Durante el programa, Tosar habló también de su instituto, donde formó parte de "la primera promoción de chicos". "Era un colegio de chicas y de repente entramos 50 niños", contó el actor gallego.

El paso a otro centro, Tosar lo recordó como "un primer año bastante traumático", ya que el único compañero del colegio que se fue con él fue precisamente José Luis. Según relató, al no conocer a nadie, se hizo "muy arisco y solitario".