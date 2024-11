Un abogado explica por qué los afectados de la DANA deberán pagar el IRPF a pesar del anuncio del Gobierno: "Se les va a cobrar"

Lamentablemente, la DANA que ha asolado Valencia sigue siendo el principal y casi único tema del que se está hablando durante estos días en las redes sociales, tertulias de radio y televisión y prensa en general.

Ya ha pasado más de una semana desde el trágico acontecimiento, pero eso no ha impedido que siga monopolizando la conversación pública día tras día desde el pasado martes.

Así pues, las cifras de fallecidos, desaparecidos y afectados, la controvertida actuación de los gobiernos autonómicos y centrales, la propagación de bulos en redes o el futuro que les espera en los municipios afectados por el temporal son algunos de los temas más candentes ahora mismo.

En este sentido, uno de los temas más comentados es el relativo al futuro económico de aquellas personas que hayan visto cómo la gota fría se ha llevado por delante sus hogares, enseres, vehículos incluso hasta sus comercios.

Para esclarecer lo ocurrido, el tiktoker Lawtips, un abogado español que ha ganado popularidad en TikTok gracias a sus vídeos sobre cuestiones legales de actualidad, no duda en pronunciarse sobre algunas de las medidas al respecto impulsadas por el Gobierno que han sido publicadas recientemente, especialmente la de que Hacienda acaba de aprobar que los valencianos no van a tener que pagar impuestos.

"El IRPF, que pagamos todos los trabajadores, se paga en junio, pero quien quiera puede también pagar una parte aproximadamente de un 40% restante el 5 de noviembre, o sea hoy", comienza informando este creador de contenido.

"Para los valencianos que hayan fraccionado el pago no se les va a hacer este cargo, pero ojo, no es que no se les vaya a hacer nunca este cargo, es que se suspende hasta nuevo aviso. Pero creedme que se les va a cobrar", continúa afirmando.

"Esta medida, que desde luego es mejor que nada, solo afecta a un 10% de los contribuyentes valencianos, o sea, a 200.000 de 2,5 millones que hay. Al resto de los ciudadanos españoles que nos haya salido a pagar ya se nos habrá hecho el cargo", amplía Lawtips.

Además, el joven abogado retrata la triste realidad económica a la que tendrán que hacer frente muchos de los contribuyentes valencianos en las próximas semanas y meses.

"Por eso deben enviarse ya las ayudas, que este es otro problema. El paquete de ayudas que se está probando ahora mismo, han pasado siete días desde la catástrofe y mientras tanto los autónomos, por ejemplo, siguen pagando su cuota de autónomos", concluye el abogado.