Gantz acusa a Netanyahu de retrasar la firma de un acuerdo de tregua en Gaza por "razones políticas"

El líder de Unidad Nacional, Benny Gantz, cargó este martes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al que acusó de retrasar la firma de un pacto de tregua que permita la liberación de los más de cien rehenes que siguen quedando en la Franja de Gaza por "razones políticas".

“Tenemos la obligación moral de devolver a todos, tanto los vivos como los que murieron, a sus familias. La delegación israelí lleva más de una semana esperando sin instrucciones, porque a nivel político hay quienes esperan el receso de la Knéset (parlamento israelí) para avanzar", denunció Gantz.

El receso del Parlamento israelí empieza el 28 de julio y la actividad parlamentaria no se retomará hasta finales de octubre.

El equipo negociador israelí tenía previsto viajar este jueves a Doha para retomar el diálogo que permita alcanzar un acuerdo de tregua en Gaza mediado por Qatar, Egipto y Estados Unidos y que lleva meses bloqueado.

Sin embargo, el viaje se ha pospuesto hasta que vuelva Netanyahu de Washington donde permanecerá hasta este jueves, cuando tendrá lugar la reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden.

“El esquema que trazamos para el regreso de los rehenes en el gabinete de guerra hace unos dos meses debería implementarse en un corto período de tiempo. Desde entonces, hemos perdido una cuarta parte de los rehenes vivos", indicó el también exmiembro del ya diluido gabinete de guerra sobre el plan de tregua que presentó públicamente Biden.

“Si no tiene intención de devolver a los rehenes porque cree que el plan no puede garantizar la seguridad de Israel: enfréntese a los ciudadanos de Israel y dígales la verdad, por compleja, difícil y dolorosa que pueda ser. La consideración política no debe anteponerse a la seguridad del país”, subrayó Gantz.

Los familiares de los rehenes confían en que la visita del mandatario israelí, quien esta tarde intervino en una sesión conjunta del Congreso, sirva para arrancar su compromiso para sellar el ansiado acuerdo con Hamás que les permita liberar a sus seres queridos.

De los 251 secuestrados el pasado 7 de octubre, quedan en el enclave 116 cautivos, al menos 44 de ellos muertos según Israel -más de 70 según Hamás-; mientras que hay otros cuatro rehenes desde hace años, de ellos dos muertos.

Desde que comenzó la guerra, Israel y Hamás solo lograron un acuerdo de tregua de una semana a finales de noviembre, que permitió liberar a 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos.