Benny Gantz anuncia su salida del gobierno israelí y pide a Netanyahu que convoque elecciones

El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, ha anunciado su dimisión en una comparecencia en Israel y ha pedido al ministro de Defensa Yoav Gallant, que "sea valiente y haga lo que es correcto".

Gantz también ha aprovechado la ocasión para pedirle al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que convoque elecciones anticipadas.

El ministro también ha justificado su decisión afirmando que "en el gobierno de Netanyahu, las consideraciones políticas están impidiendo las decisiones estratégicas en la guerra de Gaza".

Estas declaraciones se dan después de que Gantz anulara ayer su intervención al conocer la operación de rescate del Ejército israelí de los cuatro rehenes con vida.

El ministro del gabinete de guerra, Benny Gantz, había anunciado hoy que daría la rueda de prensa en la anunciaría su dimisión, retirando el único poder centrista en la coalición de extrema derecha.



Antes de su aparición, sobre las 17.30 de la tarde, está prevista una reunión del Ejército en la que Gantz participará junto al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Junto con la alegría justificada por este logro, no se debe olvidar que todos los desafíos que enfrenta Israel... han permanecido tal como estaban", sentenció ayer Gantz en su comparecencia en televisión tras la liberación de los rehenes.

Su objetivo, elecciones

Sin abordar directamente las especulaciones de que había planeado renunciar, Gantz apareció en la televisión israelí ayer por la noche después de que los cautivos fueran liberados.

Debido a que los desafíos de Israel seguían sin resolverse, el ministro del gabinete de guerra apeló al primer ministro y a todo el liderazgo: "Hoy también debemos mirar de manera responsable lo que es correcto y cómo podemos seguir desde aquí".

Posible favorito

Su partido de centro, Partido de la Unión Nacional, presentó la semana pasada un proyecto de ley para disolver el Knéset, el parlamento de Israel, y celebrar elecciones anticipadas.

Gantz ha sido considerado como un posible favorito para formar una coalición en el caso de que el gobierno de Netanyahu caiga y se convoquen elecciones anticipadas. El ex jefe del ejército, uno de los principales rivales de Netanyahu antes de unirse al gabinete de guerra, había declarado esta semana que devolver a los rehenes de Gaza era una "prioridad".

Por otro lado, Netanyahu le ha espetado que "no es tiempo de abandonar el frente". En el día de ayer también le pedía en 'X' que no abandonara el gobierno de emergencia y que no renunciara a la unidad.

Gantz, que antes del 7 de octubre estaba en el bando de la oposición, fue el único líder que accedió a la petición de Netanyahu de formar un gobierno de unidad nacional en tiempos de guerra y logró un puesto dentro del gabinete de guerra más reducido con derecho a voto.

Su salida tiene un peso más simbólico que práctico, ya que la coalición de Netanyahu mantiene su mayoría en la Knéset (Parlamento israelí).

Sin embargo, la dimisión somete a más presión al primer ministro, ya que Gantz es ahora una de las figuras políticas más valoradas en Israel.

Dimisión reprogramada

La oficina de Gantz canceló ayer una conferencia de prensa programada para el mismo día, después de que el ejército israelí informara que las fuerzas de seguridad habían rescatado a cuatro rehenes vivos en Gaza durante la jornada.

El ejército afirmó que Noa Argamani, 26 años, Almog Meir Jan, 22, Andrey Kozlov, 27, y Shlomi Ziv, 41, fueron rescatados del campamento de refugiados de Nuseirat en Gaza central el sábado. Los cuatro habían sido secuestrados por militantes de Hamas en el festival de música Nova el 7 de octubre y se encuentran en buen estado de salud, según el gobierno israelí.